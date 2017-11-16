В Новосибирске показали редкие фото обладателя «Оскара» и его друзей


Обладатель пяти «Оскаров» Федерико Феллини дал старт творчеству Элизабетты Каталано
Обладатель пяти «Оскаров» Федерико Феллини дал старт творчеству Элизабетты Каталано

Выставка итальянского фотографа Элизабетты Каталано открылась в Белой галерее Центра культуры и отдыха «Победа» вечером 16 ноября. Экспозицию презентовали представители «Мультимедиа Арт Музея» (ММАМ) из Москвы, откуда снимки приехали в Новосибирск. 


Элизабетта Каталано начинала свою карьеру на съёмках культового фильма Федерико Феллини «8½», в котором сыграла одну из эпизодических ролей. Тогда актриса захватила с собой на съёмки фотоаппарат отца и в перерывах между дублями фотографировала коллег. Когда Феллини увидел получившиеся снимки, он настолько восхитился, что пригласил Каталано снимать закадровую жизнь и на других его фильмах. Так она стала одним из самых знаменитых итальянских глянцевых фотографов, позже она сотрудничала с журналом Vogue и другими ведущими изданиями о стиле.


Фотография Флоринды Болкан из журнала Vogue
Фотография Флоринды Болкан из журнала Vogue


Новосибирская выставка занимает два зала. В них можно увидеть сцены со съёмок и портреты знаменитостей: Федерико Феллини, Моники Витти, Клаудии Кардинале, Франко Дзеффирелли, Роберто Бениньи, Серджио Леоне, Рудольфа Нуриева, Евгения Евтушенко, Френсиса Форда Копполы, Одри Хепбёрн и других звёзд. В экспозицию вошли более 120 работ. Почти все кадры Каталано — постановочные, фотограф считала, что именно так модель выглядит более живой, рассказала куратор проектов «Мультимедиа Арт Музея» Мария Хитрякова. 


Портрет Роберто Бениньи
Портрет Роберто Бениньи


Вход на выставку платный, однако зрители российско-итальянского фестиваля RIFF, который сейчас проходит в «Победе», могут пройти в галерею по билетам в кино. Выставка продлится до середины декабря. 


Одри Хёпберн 
Одри Хёпберн 


В марте в «Победе» уже показывали фотографии красивых итальянок, но на другой выставке, посвящённой теме флирта. 

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