В Новосибирске показали редкие фото обладателя «Оскара» и его друзей





Обладатель пяти «Оскаров» Федерико Феллини дал старт творчеству Элизабетты Каталано

Выставка итальянского фотографа Элизабетты Каталано открылась в Белой галерее Центра культуры и отдыха «Победа» вечером 16 ноября. Экспозицию презентовали представители «Мультимедиа Арт Музея» (ММАМ) из Москвы, откуда снимки приехали в Новосибирск.





Элизабетта Каталано начинала свою карьеру на съёмках культового фильма Федерико Феллини «8½», в котором сыграла одну из эпизодических ролей. Тогда актриса захватила с собой на съёмки фотоаппарат отца и в перерывах между дублями фотографировала коллег. Когда Феллини увидел получившиеся снимки, он настолько восхитился, что пригласил Каталано снимать закадровую жизнь и на других его фильмах. Так она стала одним из самых знаменитых итальянских глянцевых фотографов, позже она сотрудничала с журналом Vogue и другими ведущими изданиями о стиле.





Фотография Флоринды Болкан из журнала Vogue





Новосибирская выставка занимает два зала. В них можно увидеть сцены со съёмок и портреты знаменитостей: Федерико Феллини, Моники Витти, Клаудии Кардинале, Франко Дзеффирелли, Роберто Бениньи, Серджио Леоне, Рудольфа Нуриева, Евгения Евтушенко, Френсиса Форда Копполы, Одри Хепбёрн и других звёзд. В экспозицию вошли более 120 работ. Почти все кадры Каталано — постановочные, фотограф считала, что именно так модель выглядит более живой, рассказала куратор проектов «Мультимедиа Арт Музея» Мария Хитрякова.





Портрет Роберто Бениньи





Вход на выставку платный, однако зрители российско-итальянского фестиваля RIFF, который сейчас проходит в «Победе», могут пройти в галерею по билетам в кино. Выставка продлится до середины декабря.





Одри Хёпберн





В марте в «Победе» уже показывали фотографии красивых итальянок, но на другой выставке, посвящённой теме флирта.