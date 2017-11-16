Задержанный из-за поломки рейс вылетел в Таиланд спустя 17 часов

Пока пассажиры ждали рейс, их два раза покормили
Пока пассажиры ждали рейс, их два раза покормили

Чартерный рейс «Новосибирск – Краби» вылетел к месту назначения с опозданием на 17,5 часа.


Судя по данным онлайн-табло на сайте аэропорта Толмачёво, чартерный рейс № 5433 авиакомпании Azur Air вылетел в Краби в 19:49. Таким образом, время задержки превысило 17 часов. 


Перед вылетом к месту назначения один из пассажиров этого рейса рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что в гостинице он вместе с другими туристами провёл около 5 часов. За это время пассажиров дважды покормили. Примерно в половине седьмого после замены борта пассажиры сели в самолёт, но в это время одному из них стало плохо. К самолёту приехали врачи, это ещё на некоторое время задержало отправку рейса.


Как ранее рассказывал читатель НГС.НОВОСТИ, чартерный рейс в Краби должен был вылететь ещё ночью — в 2:20. После этого рейс несколько раз переносили. Утром к пассажирам вышел представитель авиакомпании и сообщил, что самолёт сломался. После этого пассажиров увезли в гостиницу.


На горячей линии Azur Air ранее подтвердили, что самолёт Boeing 757 не смог вылететь из-за технической неисправности. «Воздушное судно не прошло техобслуживание. Скорее всего, будет замена борта», — пояснял представитель авиакомпании.


После вылета чартера на горячей линии уточнили, что самолёт действительно заменили другим.

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