Адвокат и её родители получили сроки за покупку участка с выдуманными складами

Суд приговорил адвоката к реальному сроку, а её родителей — к условным

Центральный районный суд Новосибирска вынес приговор по делу о незаконной покупке земли у муниципалитета.







Адвокат Ольга Шафранская и её родители Александр и Алла оказались на скамье подсудимых по обвинению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).







«В суде установлено, что 14 июня 2013 года путём обмана Шафранские приобрели право на земельный участок в городе Новосибирске на улице Петухова, оформив право собственности на Аллу Шафранскую, чем причинили муниципальному образованию имущественный вред», — описали ситуацию в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.







В прокуратуре пояснили, что эта семья подготовила и подписала фиктивные документы, в которых говорилось о том, что на нужном им земельном участке якобы расположены два склада — по легенде, в прошлом они были переданы Шафранскому в собственность. После по подложному договору дарения Шафранский передал несуществующие склады своей жене.







«В конечном итоге Шафранская оформила на себя право собственности на несуществующие здания, получила через действия доверенного лица — Ольги Шафранской в собственность путём выкупа по заниженной цене в размере 692 452 рублей муниципальный земельный участок, на котором якобы находятся несуществующие здания. После чего оформила на свое имя право собственности на земельный участок и в дальнейшем реализовала его через подконтрольное юридическое лицо», — рассказали в прокуратуре Новосибирской области.







В прокуратуре добавили, что вину подсудимые не признали.



На этой неделе Центральный районный суд Новосибирска вынес всем троим обвинительный приговор. Ольга Шафранская получила три года лишения свободы, отбывать наказание она будет после того, как её ребёнку исполнится 14 лет. Александра и Аллу Шафранских суд приговорил к трём годам лишения свободы условно.





Приговор пока не вступил в законную силу. Связаться с Ольгой Шафранской и узнать её позицию корреспонденту НГС.НОВОСТИ оперативно не удалось.