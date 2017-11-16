Увязли в долгах: новосибирцы сняли с кредиток 5,5 миллиарда рублей

Экономисты считают, что не все новосибирцы осознают риски от использования кредиток

Жители Новосибирской области ещё сильнее увязли в долгах: за первые девять месяцев 2017 года они сняли с кредитных карт 5,65 млрд рублей.







Это на 50,1% больше, чем за такой же период прошлого года, когда новосибирцы набрали по уже выданным картам кредитов на 3,76 млрд рублей, сообщили в Национальном бюро кредитных историй.





Такая же тенденция наблюдается и по России в целом: объёмы выдачи кредитов по картам выросли в среднем по стране на 32,7% по сравнению с январём-сентябрём 2016 года. Исключением стали только два региона — Амурская область и Якутия, жители которых, наоборот, стали снимать меньше денег с кредитных карт — на 9,8% и 0,7% соответственно.







Как считает новосибирский экономист, ведущий научный сотрудник Института экономики СО РАН Владимир Клисторин, расходы по кредитным картам росли по нескольким причинам.







«Первая причина заключается в том, что банки предпринимали и продолжают предпринимать значительные усилия по распространению этого продукта. Число кредитных карт увеличивается, соответственно, увеличивается охват населения и вырастает количество клиентов. Вторая причина в том, что в общем-то реальные доходы населения не растут и таким образом люди сохраняют и даже, может быть, немножко увеличивают свои расходы, поддерживают уровень потребления», — рассуждает экономист.







Также, по его мнению, рост закредитованности может быть частично связан с тем, что банки начали выдавать карты клиентам, «которые не очень понимают риски, связанные с использованием этого инструмента».





Ранее аналитики признали, что большая часть новосибирских семей не способна взять ипотеку из-за низкой платёжеспособности.