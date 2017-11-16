Увязли в долгах: новосибирцы сняли с кредиток 5,5 миллиарда рублей

Экономисты считают, что не все новосибирцы осознают риски от использования кредиток
Экономисты считают, что не все новосибирцы осознают риски от использования кредиток

Жители Новосибирской области ещё сильнее увязли в долгах: за первые девять месяцев 2017 года они сняли с кредитных карт 5,65 млрд рублей.


Это на 50,1% больше, чем за такой же период прошлого года, когда новосибирцы набрали по уже выданным картам кредитов на 3,76 млрд рублей, сообщили в Национальном бюро кредитных историй.


Такая же тенденция наблюдается и по России в целом: объёмы выдачи кредитов по картам выросли в среднем по стране на 32,7% по сравнению с январём-сентябрём 2016 года. Исключением стали только два региона — Амурская область и Якутия, жители которых, наоборот, стали снимать меньше денег с кредитных карт — на 9,8% и 0,7% соответственно.


Как считает новосибирский экономист, ведущий научный сотрудник Института экономики СО РАН Владимир Клисторин, расходы по кредитным картам росли по нескольким причинам.


«Первая причина заключается в том, что банки предпринимали и продолжают предпринимать значительные усилия по распространению этого продукта. Число кредитных карт увеличивается, соответственно, увеличивается охват населения и вырастает количество клиентов. Вторая причина в том, что в общем-то реальные доходы населения не растут и таким образом люди сохраняют и даже, может быть, немножко увеличивают свои расходы, поддерживают уровень потребления», — рассуждает экономист.


Также, по его мнению, рост закредитованности может быть частично связан с тем, что банки начали выдавать карты клиентам, «которые не очень понимают риски, связанные с использованием этого инструмента».


Ранее аналитики признали, что большая часть новосибирских семей не способна взять ипотеку из-за низкой платёжеспособности.

Прочтений: 2418
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (44)44
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено