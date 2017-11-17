В Новосибирске выбрали Мисс Новосибирск International

Победительница конкурса Кристина Давлетшина
Победительница конкурса Кристина Давлетшина

Сегодня в ресторане «Царский двор» прошёл ежегодный конкурс красоты «Мисс Новосибирск International», рассказала НГС.НОВОСТИ организатор конкурса и директор модельного агентства Filippova Models Мария Филиппова. 


«У нас десять финалисток — девушек от 18 до 30 лет, все не замужем, без детей. У них будет несколько выходов: национальный выход, выход деловой современной женщины, лучших пять творческих номеров, вечерний выход в платьях от партнеров и награждение», — сообщила корреспонденту НГС.НОВОСТИ Мария Филиппова.


Один из выходов — национальный: все девушки, независимо от того, что живут в Новосибирске, выйдут на сцену с лентами разных стран. Пять девушек будут с лентами России, и по одной — якобы представительницы Бурятии, Ямала, Казахстана, Украины и Китая.


«Девушки все живут в Новосибирске, но они так или иначе связаны с этой страной, [которую будут представлять]. Девочка, которая представляет Китай, — переводчик китайского языка. Но она русская. Девочка, которая представляет Украину, — у неё украинские корни, а девочки, которые представляют Казахстан и Бурятию, они в этой национальности», — объяснила креативную часть конкурса Мария Филиппова.


Победила в конкурсе «Мисс Новосибирск International» 20-летняя Кристина Давлетшина, выступавшая с лентой от Китая. 


В феврале 2017 года в Новосибирске выбрали «Миссис Новосибирск International», которой стала 29-летняя владелица сети салонов красоты 911 Анна Шпикельман. 

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