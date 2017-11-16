Убившего и выбросившего проститутку во двор новосибирца посадили на 9 лет

После убийства мужчина два дня искал в интернете, как спрятать труп

Сегодня, 16 ноября, Центральный районный суд Новосибирска вынес приговор 23-летнему Артуру Козаченко, который убил женщину лёгкого поведения в новогоднюю ночь.







«Козаченко приговорён к 9 годам и 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — сообщили в СУ СКР по Новосибирской области.







В ведомстве напомнили, что Артур Козаченко зарезал женщину 1 января 2017 года в квартире жилого дома на улице Державина. После убийства он упаковал тело в мешки для мусора и спальный мешок, вынес его из квартиры и оставил возле мусорного контейнера во дворе. Рано утром 3 января труп обнаружил прохожий, а вскоре полицейские и следователи задержали предполагаемого убийцу на территории Алтайского края. По данным ГУ МВД по Новосибирской области, оперативники уголовного розыска установили личность и предполагаемое местонахождение подозреваемого всего за несколько часов.







Как пояснила корреспонденту НГС.НОВОСТИ прокурор отдела гособвинителей прокуратуры Новосибирской области Наталья Ладошкина, убитой оказалась 35-летняя женщина, которая вместе с подругой приехала на вызов к двум клиентам. Один из них и набросился на женщину с двумя ножами. После первых пяти ударов она умерла, ещё около двадцати раз мужчина вонзил нож в мёртвое тело.







«Один нож даже сломался и остался в теле. Клинок из трупа доставал уже судмедэксперт», — рассказала Наталья Ладошкина.







По словам гособвинителя, сам подсудимый свою вину признал, но извинений семье убитой женщины не принёс. Также он не смог пояснить, почему вспылил и набросился на неё. «Очевидцы — вторая девушка лёгкого поведения и его товарищ — говорят, что это было уже после того, как они развлеклись, выпили, покурили. В этот момент он вдруг решил, что девушки не оправдали его ожидания», — пояснила Наталья Ладошкина.







Со ссылкой на показания свидетеля гособвинитель уточнила, что клиент остался недоволен возрастом приехавшей женщины.







Как сообщила Наталья Ладошкина, вынести труп из квартиры подсудимый решился только спустя двое суток. История браузера в его телефоне показывает, что всё это время он искал в интернете, как спрятать труп и какой срок дают за убийство.





Оба свидетеля — подруга убитой женщины и приятель подсудимого — помогали ему скрывать преступление. Один увёз часть вещей убитой, вторая — ездила с подсудимым покупать в гипермаркете спальный мешок, отмывала квартиру от крови и держала двери, когда подсудимый вытаскивал труп. Теперь и тому, и другой грозит наказание за укрывательство преступления (ст. 316 УК РФ). Женщина находится в розыске, рассказала гособвинитель.







Наталья Ладошкина добавила, что у убитой осталась маленькая дочь. Теперь она сирота: отец девочки погиб ещё раньше. При вынесении приговора суд также обязал подсудимого выплатить семье убитой компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей. Затраты на похороны семья подсудимого частично взяла на себя.







Приговор пока не вступил в законную силу.