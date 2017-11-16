Водитель иномарки поймал попутку и устроил погоню за протаранившей его «Ладой»

«Ниссан», пострадавший в аварии на Станционной
«Ниссан», пострадавший в аварии на Станционной

Водитель «Лады» протаранил «Ниссан» на улице Станционной в Ленинском районе Новосибирска и сбежал с места аварии: очевидцы догнали «Ладу», когда тот устроил второе ДТП.


Первая авария случилась в 14:40 недалеко от перекрёстка улиц Станционной и Дукача.


«ВАЗ-2114 и Nissan Bluebird ехали в сторону Экспоцентра в правом и левом рядах соответственно. Во время движения ВАЗ ударил сзади "Ниссан" в правое крыло, иномарка отлетела вправо и дважды ударилась об отбойник — у машины вырвало переднее правое колесо, и она смогла остановиться только посередине проезжей части», — рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».


ВАЗ после аварии отбросило влево, там машина ударилась о бетонный разделитель. По данным «Автоспаса», водитель «Лады» сразу же уехал с места аварии. «Водитель "Ниссана" не растерялся, поймал попутку и бросился в погоню за нарушителем», — говорят аваркомы.


Второй «Ниссан», который протаранила «Лада»
Второй «Ниссан», который протаранила «Лада»


Догнать «Ладу» удалось на соседней улице: со Станционной машина повернула направо на Ягодинскую и там врезалась в Nissan AD. Очевидцы водителя задержали и вызвали сотрудников ГИБДД.


В группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску сказали, что информации об этой аварии у них пока нет.


Иногда с места ДТП убегают даже невиновные в аварии водители. В начале августа в Тогучинском районе пьяный подросток на «Хонде» врезался в грузовик «Хово»: водитель грузовика уехал с места аварии, и остановили его уже на трассе Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий.

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