Все лезут на трамвайные пути: новосибирец семь часов снимал пробку за оперным театром

Пробка на повороте возле Депутатской
Пробка на повороте возле Депутатской

Новосибирец Александр Мечев снял видеоролик, на котором за несколько минут показал 7-часовую съёмку затора на улице Депутатской — улицу 14 ноября раскопали энергетики, теперь там собирается огромная пробка.


«Снимал сегодня 7 часов: с 9:00 до 16:00. Это всё продолжается третий день. Там стоят знаки, бетонные блоки, народ не останавливается — на трамвайные пути заезжает, собирается пробка. Работники были вчера, сегодня вроде никого не было», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ Александр.


Также, по его словам, онлайн-карты сейчас показывают перекрытия неправильно: на них показан запрет на улице Депутатской после перекрёстка с Серебренниковской, но проезд запрещён до перекрёстка.



Перекрытие, которое отмечено на Яндекс.Картах. На видеоролике показано, что проехать нельзя до перекрёстка с Серебренниковской
Перекрытие, которое отмечено на Яндекс.Картах. На видеоролике показано, что проехать нельзя до перекрёстка с Серебренниковской


Улицу Депутатскую разрыли 14 ноября — компания «СИБЭКО» должна закончить ремонт теплотрассы 27 ноября.

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