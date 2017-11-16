Поговорим на диване: власти попросили придумать за 5 миллионов выставку для поездки в Сочи


Инвестиционный форум в Сочи проводится больше десяти лет и традиционно собирает участников из России и из-за рубежа
Инвестиционный форум в Сочи проводится больше десяти лет и традиционно собирает участников из России и из-за рубежа

Минэкономразвития Новосибирской области объявило открытый конкурс, чтобы организовать поездку представителей региона на инвестиционный форум, который пройдёт в Сочи в 2018 году.


Управление контрактной системы НСО разместило лот на сайте госзакупок 14 ноября. На презентацию власти намерены потратить 5 млн рублей (максимальная цена). Имя победителя аукциона назовут 7 декабря.


«Победителю предстоит в том числе изготовить дизайн-проект выставочной экспозиции, подготовить стенд, который будет включать в себя переговорную зону с диванами, обеспечить демонстрацию мультимедиа», — говорится в документах закупки.


17-й Российский инвестиционный форум пройдёт в Сочи с 15 по 16 февраля 2018 года. Мероприятие поддерживает Правительство РФ, форум помогает привлекать инвестиции в регионы.


В пресс-службе правительства Новосибирской области корреспонденту НГС.НОВОСТИ не смогли оперативно прокомментировать эту закупку.


Новосибирская область презентует свой инвестиционный потенциал в Сочи далеко не в первый раз. В прошлом году областные власти представили на форуме проект площадки по розливу медицинских вакцин под Новосибирском. Во время подготовки к форуму минэкономразвития региона объявляло закупку на изготовление выставочного стенда за 3 млн рублей. 

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