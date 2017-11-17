Снега немного, но кататься уже можно: в Шерегеше официально открыли новый сезон

На популярном у новосибирцев горнолыжном курорте официально разрешили кататься на лыжах и сноубордах.


На открытие сезона в Шерегеш приехала сотня человек
На открытие сезона в Шерегеш приехала сотня человек


«На открытие приехало больше сотни человек, с приветственным словом выступил первый замгубернатора Кемеровской области Владимир Чернов. Для катания работают старые подъемники, новые пока не запустили. Снега немного пока», — рассказал НГС.НОВОСТИ руководитель туристско-информационного центра «Шерегеш» Вячеслав Анисимов.


Открытие началось с театрализованного шорского обряда «Вас приветствует Великий Кам». Затем гости курорта увидели спуск воспитанников школ олимпийского резерва по сноуборду и горнолыжному спорту, показательные выступления снегоходчиков. Развлекал гостей праздника Снежный человек. На экранах в секторах А и Е можно было посмотреть профессиональный видеоролик о Шерегеше. 


Для катания на гору поднимались одиночные туристы 
Для катания на гору поднимались одиночные туристы 


Развлекательная программа началась ещё до обеда
Развлекательная программа началась ещё до обеда


Напомним, в Шерегеше можно кататься на лыжах и сноуборде в четырёх местах — это горы Мустаг, Зелёная, Курган и Утуя. Зоны катания обслуживают шесть операторов подъемников. 


К открытию сезона в Шерегеше планировалось запустить четыре новых подъемника, но пока «это не предоставляется возможным», отметил Анисимов.   


Следить за состояние трасс теперь можно при помощи веб-камер
Следить за состояние трасс теперь можно при помощи веб-камер


В этом году компания ТТК к началу сезона установила на курорте четыре новые веб-камеры. Теперь любители зимних видов спорта могут более объективно оценить состояние трасс и погодные условия в Шерегеше. 


На открытие приехало больше сотни человек 
На открытие приехало больше сотни человек 


«К существующим трансляциям веб-камер, установленных на самых популярных площадках — в секторе "А" ("Гора Зеленая", "Поляна") и секторе "Е" (вид на гору и вид с горы) — добавились ещё четыре локации — в зоне подъёмника "Булочки", гостиницы "Елена", на финише и выкате. Прямая трансляция круглосуточно ведётся на сайте компании», — рассказали в пресс-службе ТТК.


На горе Зеленой в секторе «Е» открытие сезона состоится в субботу, 18 ноября. 

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