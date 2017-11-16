«Выбросить рука не поднимается»: новогодняя ёлка простояла в квартире у новосибирцев почти год
Жители Новосибирска почти год не решаются выкинуть новогоднюю ёлку — она стоит в их квартире в Заельцовском районе с прошлых январских праздников.
«Ёлки ставим редко. Предыдущую, полтора года назад, мы выбросили в марте. В прошлом году дети приехали из Белоруссии — взрослый сын со своими маленькими детьми. И говорит: как Новый год без ёлки. Пошли купили дорогую ёлку — даже не сказали, сколько стоит. Я предполагаю, что тысяч восемь. Пришли, нарядили 31 декабря. А убирать кто будет? Некому. Вот так и стоит наряженная», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ владелица ёлки.
Она пояснила, что обычно живёт за городом, а в квартире, в которой стоит ёлка, бывает редко.
«Сегодня утром встала — ночевала в городе. Смотрю: стоит. Живёт в этой квартире сын, но он приходит-уходит, она стоит в комнате, где все собирались, он её не видит. Она красиво стоит, наряженная фонариками, иногда включаем, чтобы посмеяться. Теперь не знаю: выбросить рука не поднимается», — посмеялась женщина.
По её словам, она пока не решила, будет ли к Новому году менять засохшую ёлку на свежую.
В конце 2015 год НГС.НОВОСТИ рассказывал о похожем случае — тогда ёлка целый год простояла в гостевом доме одного из горожан.
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Елена Громкова
Фото предоставлено читательницей НГС