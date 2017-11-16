Молодой новосибирец пошёл ремонтировать машину в чужой гараж и умер

Накануне мужчина ушёл в гараж, чтобы отремонтировать машину

Утром в четверг, 16 ноября, новосибирские спасатели обнаружили мёртвого мужчину в гараже на улице Ольги Жилиной.







В 10:03 оперативному дежурному муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) поступил звонок — новосибирец сообщил спасателям, что не может открыть дверь гаража, так как она закрыта изнутри на задвижку, сообщили в МАСС.







Как пояснил корреспонденту НГС.НОВОСТИ начальник МАСС Дмитрий Фокин, мужчина был обеспокоен, так как знал, что внутри находится его знакомый, который ещё накануне вечером ушёл в гараж, чтобы отремонтировать машину. Приехавшие на место спасатели вскрыли дверь гаража и зашли внутрь в специальных дыхательных аппаратах с баллонами.







«Проникнув в помещение и осмотрев гараж, спасатели обнаружили мужчину без признаков жизни в заведённом автомобиле. Мужчина был передан врачам скорой медицинской помощи», — описали ситуацию в муниципальной аварийно-спасательной службе.







По информации спасателей, 26-летний мужчина умер от отравления угарным газом, в обстоятельствах произошедшего разбирается полиция.





Угарный газ уже не в первый раз становится причиной гибели новосибирцев в гаражах. Например, в прошлом году спасатели тоже ездили вскрывать гараж, в котором задохнулся мужчина.