«Аппарат замкнуло»: мальчик обжёг лицо во время физиолечения в больнице

В детской больнице № 4 сказали, что опасный аппарат уже убрали 
В детской больнице № 4 сказали, что опасный аппарат уже убрали 

13-летний мальчик пришёл в новосибирскую больницу вылечить ячмень на глазу, но получил ожог щеки — во время физиотерапии загорелся аппарат УВЧ.


Происшествие случилось 15 ноября в отделении детской больнице № 4 на 2-м переулке Пархоменко в Ленинском районе.


«У сына был ячмень, причём уже гнойный, окулист назначил лечение — прогреть УВЧ. Ребёнка отправили на УВЧ, положили аппарат с проводами, и врач ушла. В этот момент аппарат замкнуло, он загорелся на щеке, сыну опалило волосы. Ребёнок лежал терпел: ему сказали, что будет жечь и надо потерпеть. Потом вернулась врач, увидела, что полыхает, и аппарат убрали», — рассказала НГС.НОВОСТИ мама ребёнка Евгения Инзарина.


13-летний Артём получил ожог лица 1–2 степени, мальчика отвезли в областную больницу, обработали ожог и вскрыли ячмень. В больнице маме мальчика сказали, что УВЧ ребёнку было не нужно. После этого Евгения написала заявление в инспекцию по делам несовершеннолетних Ленинского района. В ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили, что полиция начала проверку по заявлению Евгении Инзариной.


Главный врач больницы № 4 Владимир Протопопов пояснил, что отказывается от комментариев, пока не получит письменного разрешения от родителей.


«Всё оборудование медицинское, которое сбой дало, я убрал и опечатал», — добавил врач.


В 2016 году в больнице Академгородка произошёл похожий случай: девочка-дошкольница пришла снимать гипс и снова получила травму. Девочка споткнулась о шатающуюся плитку в кабинете травматолога и разрезала ногу так, что порез пришлось зашивать. После происшествия в кабинете начали делать ремонт.

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