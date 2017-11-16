«Аппарат замкнуло»: мальчик обжёг лицо во время физиолечения в больнице
13-летний мальчик пришёл в новосибирскую больницу вылечить ячмень на глазу, но получил ожог щеки — во время физиотерапии загорелся аппарат УВЧ.
Происшествие случилось 15 ноября в отделении детской больнице
«У сына был ячмень, причём уже гнойный, окулист назначил лечение — прогреть УВЧ. Ребёнка отправили на УВЧ, положили аппарат с проводами, и врач ушла. В этот момент аппарат замкнуло, он загорелся на щеке, сыну опалило волосы. Ребёнок лежал терпел: ему сказали, что будет жечь и надо потерпеть. Потом вернулась врач, увидела, что полыхает, и аппарат убрали», — рассказала НГС.НОВОСТИ мама ребёнка Евгения Инзарина.
13-летний Артём получил ожог лица 1–2 степени, мальчика отвезли в областную больницу, обработали ожог и вскрыли ячмень. В больнице маме мальчика сказали, что УВЧ ребёнку было не нужно. После этого Евгения написала заявление в инспекцию по делам несовершеннолетних Ленинского района. В ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили, что полиция начала проверку по заявлению Евгении Инзариной.
Главный врач больницы
«Всё оборудование медицинское, которое сбой дало, я убрал и опечатал», — добавил врач.
В 2016 году в больнице Академгородка произошёл похожий случай: девочка-дошкольница пришла снимать гипс и снова получила травму. Девочка споткнулась о шатающуюся плитку в кабинете травматолога и разрезала ногу так, что порез пришлось зашивать. После происшествия в кабинете начали делать ремонт.
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Ксения Евдокимова
Фото Александра Ощепкова