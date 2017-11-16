Мэрия запустила горячую линию для доносов на взяточников, но не сказала, куда звонить

Номер телефона горячей линии пока неизвестен, его сообщат позднее

Мэрия Новосибирска объявила о запуске горячей линии, куда можно будет сообщать о коррупции среди городских чиновников.





Постановление о том, как мэрия будет работать с сообщениями о взяточничестве, размещено на её официальном сайте сегодня, 16 ноября. Документ подписан мэром Анатолием Локтем.





«Утвердить порядок работы телефона горячей линии для приёма сообщений граждан и юридических лиц о фактах коррупции в мэрии города Новосибирска и её структурных подразделениях», — говорится в постановлении.





Уже известно, что звонки от граждан и предпринимателей мэрия будет принимать с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу — с 9:00 до 17:00. Информация от звонивших будет передаваться кадровой службе мэрии и лично мэру, говорится в документах.





Номер телефона горячей линии в мэрии пока не называют, но обещают сделать это позднее.





«Вопрос о выделенной линии сейчас решается», — сказали в пресс-центре.





На взятках попадался уже не один сотрудник мэрии Новосибирска. Среди них, например, оказался бывший начальник управления науки и промышленности мэрии Николай Терехов. По версии следствия, он потребовал 5 млн рублей за помощь в выделении земельного участка.