Мэрия запустила горячую линию для доносов на взяточников, но не сказала, куда звонить

Номер телефона горячей линии пока неизвестен, его сообщат позднее 
Номер телефона горячей линии пока неизвестен, его сообщат позднее 

Мэрия Новосибирска объявила о запуске горячей линии, куда можно будет сообщать о коррупции среди городских чиновников. 


Постановление о том, как мэрия будет работать с сообщениями о взяточничестве, размещено на её официальном сайте сегодня, 16 ноября. Документ подписан мэром Анатолием Локтем. 


«Утвердить порядок работы телефона горячей линии для приёма сообщений граждан и юридических лиц о фактах коррупции в мэрии города Новосибирска и её структурных подразделениях», — говорится в постановлении. 


Уже известно, что звонки от граждан и предпринимателей мэрия будет принимать с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу — с 9:00 до 17:00. Информация от звонивших будет передаваться кадровой службе мэрии и лично мэру, говорится в документах.


Номер телефона горячей линии в мэрии пока не называют, но обещают сделать это позднее. 


«Вопрос о выделенной линии сейчас решается», — сказали в пресс-центре. 


На взятках попадался уже не один сотрудник мэрии Новосибирска. Среди них, например, оказался бывший начальник управления науки и промышленности мэрии Николай Терехов. По версии следствия, он потребовал 5 млн рублей за помощь в выделении земельного участка. 

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