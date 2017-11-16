С бассейном и тёплым полом: зоопарк поставит у лебединого озера вольер для толпы фламинго

В новом вольере хотят разместить 25 фламинго

Новосибирский зоопарк заказал проект вольеров для фламинго — комплекс хотят расположить на берегу лебединого озера.





Минимальная стоимость проекта — 103 тысячи рублей, победителя конкурса определят в конце ноября. Он должен будет спроектировать уличный вольер и зимний домик.





Уличный вольер будет занимать около 250–350 квадратных метров, на большей части этой площади будет водоём.





«Береговая линия укрепляется булыжником. Основная глубина водоёма в вольере должна составлять не более 50–70 см. Акватория озера, входящая в состав вольера, на протяжении 35–45 м отделяется ограждением из секционной сетки-рабицы. Высота ограждения над водой составляет не более 1 м. Поскольку фламинго не способны нырять, непосредственно сетку можно не заглублять под воду», — говорится в документах на сайте госзакупок.





Остальная часть уличного вольера будет состоять из зон для кормления, гнездования и отдыха птиц.





«Помимо нахождения в воде, кормления и гнездовых забот,





фламинго уделяют значительное время отдыху, включая сон, чистку оперения и прогулки, во время которых они общаются и укрепляют отношения.





Для каждого процесса птицы используют определённое время и определённое место, как в воде, так и на берегу, и делают это в соответствии со своим собственным расписанием», — рассказывается в документах.





Кормушки для птиц сделают похожими на те, что есть в природе — корм будут смешивать с водой. Зона гнездования будет удалена от посетителей, но останется заметной. Она будет на острове, который сделают из естественного грунта с песчано-глинистой смесью. Предполагается, что эту смесь птицы будут использовать, чтобы строить гнёзда.





«Для 25 птиц необходимо оборудовать от 8 до 10 "стартовых" площадок — бетонных оснований под гнёзда (диаметр 50–60 см) или песчано-гравийно-глиняных двухведерных холмиков, которые фламинго долепят на свой вкус окружающим их сырым материалом. Площадки обустраиваются на расстоянии не менее 0,5 м друг от друга», — написано в требованиях к вольерам.





Зимний домик будет состоять из помещения для птиц, где они будут жить в холодное время года и ночевать летом. Также в домике будет бассейн глубиной 30 см и тёплый пол.





Кроме того, в новых вольерах хотят воспроизводить гомон большой колонии фламинго и поставить зеркальные панели, чтобы птицам казалось, что их больше, чем есть на самом деле.





На разработку проекта у победителя будет 30 дней после того, как стороны заключат контракт.





О строительстве вольера для фламинго директор зоопарка Андрей Шило рассказывал в апреле 2017 года. Тогда он оценивал его стоимость в 3–5 миллионов и намеревался общаться по поводу строительства с инвестором.





Эскиз зимнего домика





Комплекс вольеров расположат на дальнем краю лебединого озера





Зонирование комплекса для фламинго





Первый фламинго появился в Новосибирском зоопарке в 2014 году — тогда его привезли из Алтайского края. Птицу сильно покусали собаки. Сейчас, как отметили в зоопарке, этот фламинго по-прежнему живёт в зоопарке один.





Сегодня, по информации мобильного приложения «Зоопарк НСК», фламинго живёт в небольшом вольере рядом с попугаями.





Место расположения фламинго в зоопарке сегодня



