С бассейном и тёплым полом: зоопарк поставит у лебединого озера вольер для толпы фламинго

В новом вольере хотят разместить 25 фламинго
В новом вольере хотят разместить 25 фламинго

Новосибирский зоопарк заказал проект вольеров для фламинго — комплекс хотят расположить на берегу лебединого озера.


Минимальная стоимость проекта — 103 тысячи рублей, победителя конкурса определят в конце ноября. Он должен будет спроектировать уличный вольер и зимний домик. 


Уличный вольер будет занимать около 250–350 квадратных метров, на большей части этой площади будет водоём.


«Береговая линия укрепляется булыжником. Основная глубина водоёма в вольере должна составлять не более 50–70 см. Акватория озера, входящая в состав вольера, на протяжении 35–45 м отделяется ограждением из секционной сетки-рабицы. Высота ограждения над водой составляет не более 1 м. Поскольку фламинго не способны нырять, непосредственно сетку можно не заглублять под воду», — говорится в документах на сайте госзакупок.


Остальная часть уличного вольера будет состоять из зон для кормления, гнездования и отдыха птиц.


«Помимо нахождения в воде, кормления и гнездовых забот, 


фламинго уделяют значительное время отдыху, включая сон, чистку оперения и прогулки, во время которых они общаются и укрепляют отношения. 


Для каждого процесса птицы используют определённое время и определённое место, как в воде, так и на берегу, и делают это в соответствии со своим собственным расписанием», — рассказывается в документах.


Кормушки для птиц сделают похожими на те, что есть в природе — корм будут смешивать с водой. Зона гнездования будет удалена от посетителей, но останется заметной. Она будет на острове, который сделают из естественного грунта с песчано-глинистой смесью. Предполагается, что эту смесь птицы будут использовать, чтобы строить гнёзда.


«Для 25 птиц необходимо оборудовать от 8 до 10 "стартовых" площадок — бетонных оснований под гнёзда (диаметр 50–60 см) или песчано-гравийно-глиняных двухведерных холмиков, которые фламинго долепят на свой вкус окружающим их сырым материалом. Площадки обустраиваются на расстоянии не менее 0,5 м друг от друга», — написано в требованиях к вольерам.


Зимний домик будет состоять из помещения для птиц, где они будут жить в холодное время года и ночевать летом. Также в домике будет бассейн глубиной 30 см и тёплый пол.


Кроме того, в новых вольерах хотят воспроизводить гомон большой колонии фламинго и поставить зеркальные панели, чтобы птицам казалось, что их больше, чем есть на самом деле. 


На разработку проекта у победителя будет 30 дней после того, как стороны заключат контракт.


О строительстве вольера для фламинго директор зоопарка Андрей Шило рассказывал в апреле 2017 года. Тогда он оценивал его стоимость в 3–5 миллионов и намеревался общаться по поводу строительства с инвестором.


Эскиз зимнего домика
Эскиз зимнего домика


Комплекс вольеров расположат на дальнем краю лебединого озера
Комплекс вольеров расположат на дальнем краю лебединого озера


Зонирование комплекса для фламинго
Зонирование комплекса для фламинго


Первый фламинго появился в Новосибирском зоопарке в 2014 году — тогда его привезли из Алтайского края. Птицу сильно покусали собаки. Сейчас, как отметили в зоопарке, этот фламинго по-прежнему живёт в зоопарке один.


Сегодня, по информации мобильного приложения «Зоопарк НСК», фламинго живёт в небольшом вольере рядом с попугаями.


Место расположения фламинго в зоопарке сегодня
Место расположения фламинго в зоопарке сегодня


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