Определился окончательный состав стран-участниц ЧМ-2018 в России

Российские футболисты прошли отбор автоматически — место в турнире гарантировал статус организатора ЧМ

В окончательный список сборных, которые приедут на чемпионат мира по футболу в Россию, вошли 32 команды. Последней командой, прошедшей отбор на соревнование, стали футболисты из Перу, минувшей ночью обыгравшие своих новозеландских соперников со счётом 2:0, сообщает Lenta.ru.





Всего отбор на чемпионат прошли 32 страны. Помимо Перу страны Южной Америки будут представлены на мундиале сборными Бразилии, Колумбии, Уругвая и Аргентины.





Ранее отбор в финал благодаря победам в отборочных матчах прошли команды Германии, Англии, Испании, Франции, Португалии, Хорватии, Дании, Швеции, Швейцарии, Бельгии, Польши, Исландии, Сербии, Ирана, Японии, Мексики, Южной Кореи, Саудовской Аравии, Нигерии, Австралии, Коста-Рики, Египта, Панамы, Сенегала, Марокко и Туниса. Россия как организатор получила место в турнире автоматически.







ЧМ-2018 пройдёт с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах: в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону и Калининграде. Он будет 21-м по счёту и первым проведённым на территории Восточной Европы. Победителями прошлого мундиаля, состоявшегося в 2014 году в Бразилии, стали футболисты из Германии.







Новосибирск хоть и не входит в число городов, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу, всё равно активно готовится к соревнованиям. Например, фан-зона для ЧМ по футболу появится на Михайловской набережной.