Закатать 2 миллиарда: власти рассказали, какие дороги отремонтируют в новом году

По Мочищенскому шоссе можно будет без пробок добраться до Северного обхода, рассчитывает министр Анатолий Костылевский

Областные власти назвали главные дорожные стройки Новосибирска в 2018 году — продолжение Мочищенского шоссе, ремонт Красного проспекта и улицы Бориса Богаткова.





«Начата реконструкция объекта Новосибирск – Садовый. Это продолжение Мочищенского шоссе с выходом на Северный обход от улицы Краузе. Проводится реконструкция до параметров первой технической категории по две полосы движения в каждую сторону, — рассказал сегодня министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский. — В следующем году этот объект будет введен в эксплуатацию. В 2019 году в рамках проекта участок от Красного проспекта до Северного обхода будет скоростной дорогой, которая позволит двигаться без заторов».





Он добавил, что в Новосибирске будет продолжен ремонт улицы Немировича-Данченко в Кировском районе — на участке от улицы Сибиряков-Гвардейцев до улицы Станиславского. Также власти планируют ремонт Красного проспекта в центре города до улицы Большевистской. Рабочие займутся и улицей Русской в Советском районе, и улицей Бориса Богаткова — в Октябрьском. В следующем году по программе планируется убрать 19 мест очагов ДТП.





«В 2018 году по проекту "Безопасные и качественные дороги" планируется 36 участков дорог протяженностью 107 километров», — сказал Костылевский. Финансирование всех дорожных работ будет практически на том же уровне, пообещал министр: из федерального бюджета на проект БКД будет выделен 1 млрд рублей, областной бюджет добавит 1 млрд 130 млн рублей.





Министр транспорта подчеркнул, что Новосибирская область — единственный регион РФ, которому разрешили начать работать над дорогостоящими объектами не в 2019–2020 годах, а именно в этом году.





На проект «Безопасные и качественные дороги» в этом году Новосибирск получил 480 млн рублей из федерального бюджета. Ещё 320 млн рублей поступили из областного бюджета и 236 млн рублей — из городского. Первые работы по ремонту дорог начались в мае. В конце сентября власти и подрядчики начали отчитываться о результатах ремонта.

