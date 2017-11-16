Закатать 2 миллиарда: власти рассказали, какие дороги отремонтируют в новом году

По Мочищенскому шоссе можно будет без пробок добраться до Северного обхода, рассчитывает министр Анатолий Костылевский
По Мочищенскому шоссе можно будет без пробок добраться до Северного обхода, рассчитывает министр Анатолий Костылевский

Областные власти назвали главные дорожные стройки Новосибирска в 2018 году — продолжение Мочищенского шоссе, ремонт Красного проспекта и улицы Бориса Богаткова.


«Начата реконструкция объекта Новосибирск – Садовый. Это продолжение Мочищенского шоссе с выходом на Северный обход от улицы Краузе. Проводится реконструкция до параметров первой технической категории по две полосы движения в каждую сторону, — рассказал сегодня министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский. — В следующем году этот объект будет введен в эксплуатацию. В 2019 году в рамках проекта участок от Красного проспекта до Северного обхода будет скоростной дорогой, которая позволит двигаться без заторов». 


Он добавил, что в Новосибирске будет продолжен ремонт улицы Немировича-Данченко в Кировском районе — на участке от улицы Сибиряков-Гвардейцев до улицы Станиславского. Также власти планируют ремонт Красного проспекта в центре города до улицы Большевистской. Рабочие займутся и улицей Русской в Советском районе, и улицей Бориса Богаткова — в Октябрьском. В следующем году по программе планируется убрать 19 мест очагов ДТП.


«В 2018 году по проекту "Безопасные и качественные дороги" планируется 36 участков дорог протяженностью 107 километров», — сказал Костылевский. Финансирование всех дорожных работ будет практически на том же уровне, пообещал министр: из федерального бюджета на проект БКД будет выделен 1 млрд рублей, областной бюджет добавит 1 млрд 130 млн рублей.


Министр транспорта подчеркнул, что Новосибирская область — единственный регион РФ, которому разрешили начать работать над дорогостоящими объектами не в 2019–2020 годах, а именно в этом году.


На проект «Безопасные и качественные дороги» в этом году Новосибирск получил 480 млн рублей из федерального бюджета. Ещё 320 млн рублей поступили из областного бюджета и 236 млн рублей — из городского. Первые работы по ремонту дорог начались в мае. В конце сентября власти и подрядчики начали отчитываться о результатах ремонта

Прочтений: 5605
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (91)91
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено