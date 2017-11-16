Перекрёсток возле «Ауры» остался без светофоров до вечера

Светофоры на загруженных перекрёстках обещают включить к вечеру

Утром 16 ноября в Новосибирске на сложном перекрёстке улицы Военной и Ипподромской магистрали отключили светофоры.





«Перекрёсток Воинской и Ипподромской отключён, так как свои работы проводят электросети, у них плановое отключение», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении (СМЭУ).





Около 11:00, по информации сервиса Яндекс.Карты, на перекрёстке с отключёнными светофорами собралась пробка.





«На другом перекрёстке Кропоткина и Ипподромской ведёт работы СМЭУ, меняют светофоры меньшего диаметра на большие — с 200 мм на 300 мм. Для улучшения видимости светофорного перекрёстка», — добавили в учреждении.





Пробка возле ТРЦ «Аура»





Светофоры на Кропоткина заработают в 12:00, а на Военной — только в 17:00.





В прошлый раз НГС.НОВОСТИ рассказывали про отключение светофоров на перекрёстке проспекта Дзержинского и улицы Трикотажной, а также на перекрёстке улиц Сибиряков-Гвардейцев и Немировича-Данченко — это тоже привело к заторам на дорогах.