Немного кровожадная и с весёлой музыкой: новосибирцы создали игру о трудном выборе

Участники Choo-Choo Team на геймджеме

Команда новосибирских гейм-разработчиков Choo-Choo Team победила в международном геймджеме ART GAMES: они сделали философскую игру о паровозе и трудном выборе.







Международное соревнование разработчиков игр — геймджем проходил в Академпарке с 6 по 8 октября, тогда жюри выбрало три команды победительницы: Choo-Choo Team с игрой о моральных устоях, Five с игрой, предлагающей оценить последствия выбора для будущей цивилизации, и команду программистов из Академгородка с игрой-прокрастинатором DrEADLINE о пишущем диплом котике.







Абсолютных победителей геймджема международное жюри выбрало на днях: теперь Choo-Choo Team сможет доработать свою игру с опытным ментором-наставником и представить её на международном фестивале AMAZE Berlin в Германии, рассказали в пресс-службе Академпарка.







Не все участники команды были знакомы раньше и сформировался состав уже на геймджеме. В команду вошли пять новосибирцев: геймдизайнер и программист Олег Авдеев, геймдизайнер и звукорежиссер Константин Григорьев, художница Ксения Юстович, лид-программист Михаил Петрушков и геймдизайнер Екатерина Калмыкова.







«Изначально идея игры о выборе была моя, на геймджеме уже всё продумали и обговорили с ребятами. Мы хотели сделать игру, которая концентрировалась бы именно на идее выбора или иллюзии выбора, была немного шокирующей и с идеей. В игре идёт отсылка к классической этической проблеме —– проблеме вагонетки. Но мы никаким образом не хотели осуждать или как-то оценивать выбор человека», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ Олег Авдеев.







Игра Choo-Choose основана на этическом эксперименте Проблема вагонетки





Создать игру новосибирцам нужно было за 48 часов, поэтому в первый день разработчики просчитывали силы и возможности, обсуждали идею и распределяли роли. «В первый день ещё пытались приноровиться к темпераментам каждого, подходу к работе, а во второй день уже почувствовали себя командой», — говорит Константин Григорьев.







Одна игровая сессия Choo-Choose состоит из 12 развилок, прохождение занимает 3–4 минуты. После игры человеку предоставляют статистику о количестве задавленных нарисованных людей и котят и заключают: Good choice (хороший выбор — англ.), без какой-либо оценки. Игра довольно провокационная и немного кровожадная, но милая по графике и с весёлой музыкой, говорят создатели.











«Для человека должно быть важным, о чём он подумал в процессе игры, как он принимал выбор. И нам было очень интересно наблюдать, как люди делали выбор, какие защитные механизмы включались: кто-то иронически уходил от принятия решений, кто-то честно начинал играть», — говорит Олег.







После того, как разработчики сделали свою игру, у них осталось время оценить работы других участников геймджема. «Мне понравилась игра про колонизаторов: находясь в космосе, нужно спасать людей, чтобы сформировать новое население при колонизации планеты. Каких людей ты выберешь, такое общество и построишь. Условно говоря, был выбор между теми, кто раньше был философами и врачами или рэкетирами. И ещё меня заинтересовал проект о городе и мусоре: растёт население и в городе появляется больше различного мусора, стоит проблема с его переработкой», — рассказал Константин Григорьев.





В конце прошлого года новосибирская компания Alawar выпустила игру Beholder — антиутопию о мрачном тоталитарном будущем, в которой игроку тоже всё время приходится делать трудный моральный выбор.