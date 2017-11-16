В Новосибирске на 10 часов задержали чартер в Таиланд

Вылет чартерного рейса в Краби должен был состояться в 2:20 ночи, но пассажиры до сих пор остаются в Новосибирске

В Новосибирске на десять часов задержали вылет чартерного рейса в Таиланд — причиной оказалась техническая неисправность самолёта.





О задержке рейса № 5433 авиакомпании Azur Air редакции НГС.НОВОСТИ сообщил читатель по имени Роман. Вылет перенесли с 2:20 ночи на 13:00.





«Регулярный рейс туда [в Краби] отменили, поэтому пришлось воспользоваться чартером. Знали о рисках, но решились и в итоге получили такое», — поделился с НГС.НОВОСТИ мужчина. Путёвку он покупал в компании «Анекс Тур».





Роман с семьёй приехал в аэропорт в полночь. После того, как он прошёл регистрацию, вылет перенесли на час — на 3:20. Затем время смещали ещё несколько раз — сначала на 7:00, затем на 8:00 и потом на 8:30.





«К нам вышел представитель авиакомпании и сказал, что самолёт сломан. [Специалисты] ждут деталь, которую привезут из Домодедово "Уральскими авиалиниями". Когда её привезли, ничего не поменялось. Люди в кабинете попробовали что-то потестировать, затем ушли. Нас отвезли в гостиницу», — рассказал новосибирец. Он отметил, что 30–40% пассажиров рейса — это дети.







На горячей линии Azur Air подтвердили, что самолёт Boeing 757 не смог вылететь из-за технической неисправности.





«Воздушное судно не прошло техобслуживание. Скорее всего, будет замена борта. Предварительно, время вылета перенесено на час дня», — пояснил представитель авиакомпании.





Похожая ситуация в Новосибирске произошла в начале августа. Тогда с ней столкнулись пассажиры чартерного рейса «Новосибирск – Анталья» авиакомпании Royal Flight. Вылет тогда задержали тоже почти на десять часов из-за неисправности самолёта.