В Новосибирске на 10 часов задержали чартер в Таиланд
В Новосибирске на десять часов задержали вылет чартерного рейса в Таиланд — причиной оказалась техническая неисправность самолёта.
О задержке рейса
«Регулярный рейс туда [в Краби] отменили, поэтому пришлось воспользоваться чартером. Знали о рисках, но решились и в итоге получили такое», — поделился с НГС.НОВОСТИ мужчина. Путёвку он покупал в компании «Анекс Тур».
Роман с семьёй приехал в аэропорт в полночь. После того, как он прошёл регистрацию, вылет перенесли на час — на 3:20. Затем время смещали ещё несколько раз — сначала на 7:00, затем на 8:00 и потом на 8:30.
«К нам вышел представитель авиакомпании и сказал, что самолёт сломан. [Специалисты] ждут деталь, которую привезут из Домодедово "Уральскими авиалиниями". Когда её привезли, ничего не поменялось. Люди в кабинете попробовали что-то потестировать, затем ушли. Нас отвезли в гостиницу», — рассказал новосибирец. Он отметил, что 30–40% пассажиров рейса — это дети.
На горячей линии Azur Air подтвердили, что самолёт Boeing 757 не смог вылететь из-за технической неисправности.
«Воздушное судно не прошло техобслуживание. Скорее всего, будет замена борта. Предварительно, время вылета перенесено на час дня», — пояснил представитель авиакомпании.
Похожая ситуация в Новосибирске произошла в начале августа. Тогда с ней столкнулись пассажиры чартерного рейса «Новосибирск – Анталья» авиакомпании Royal Flight. Вылет тогда задержали тоже почти на десять часов из-за неисправности самолёта.
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Ольга Власова
Фото предоставлено читателем