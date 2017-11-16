Раньше всех: на площади Маркса поставили огромную новогоднюю ёлку

Новогоднюю ёлку уже украсили звездой
Новогоднюю ёлку уже украсили звездой

На площади Маркса в Ленинском районе Новосибирска поставили новогоднюю ёлку — её смонтировали сотрудники МФК «Сан Сити».


В комплексе пояснили, что ёлку начали монтировать вчера, а к 1 декабря весь «Сан Сити» должен быть уже полностью наряжен.


Ёлки на улицах планируют ставить и другие торговые центры. В частности, они традиционно появятся возле ТРЦ «Ройял Парк» и СТЦ «МЕГА».


«Ёлку мы поставим, наверное, к 1 декабря — сейчас маркетологи всё решают. Сейчас мы в стадии активного обсуждения и реализации всех новогодних приготовлений», — рассказал заместитель руководителя УК «Успех-Недвижимость» (управляет «Ройял Парком») Владимир Кузнецов.


В «МЕГЕ» рассчитывают установить декорации и ёлку перед торговым центром несколько раньше — к концу ноября.


В ТРЦ «Аура» ёлку поставят только внутри здания. «У нас всё оформление будет готово до 1 декабря. Ёлку мы поставим внутри перед центральным входом», — рассказали в ТРЦ.


Полностью «Сан Сити», как и другие ТЦ, будет украшен к началу календарной зимы
Полностью «Сан Сити», как и другие ТЦ, будет украшен к началу календарной зимы


Монтировать ёлку на площади Маркса начали вчера вечером
Монтировать ёлку на площади Маркса начали вчера вечером


Подготовка к Новому году в Новосибирске уже началась — вчера новосибирцев перед оперным театром поздравил главный Дед Мороз страны.

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