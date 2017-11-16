Сбежавшего 14-летнего подростка вернули родителям

Подросток сбежал из дома 13 ноября

Пропавшего 14-летнего Александра Червова нашли в Новосибирске — мальчик не выходил на связь с родителями три дня. Волонтёры задержали его вчера вечером, 15 ноября.





«Подробности рассказать не смогу. С ним всё в порядке, он был обнаружен и отвезён в посёлок Колывань», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Николай Шишкин.







В «Лизе Алерт» пояснили, что скрываться подростку помогали его друзья. Александр Червов ушёл из дома в поселке Колывань 13 ноября. По информации поискового отряда, мальчик сбегает от родителей уже второй раз. В ночь на 15 ноября волонтёры всю ночь искали подростка в Колывани. На следующий день у волонтёров появилась информация о том, что Червов находится в Новосибирске, а вечером подросток уже был найден.





Напомним, в Новосибирске продолжаются поиски 16-летней Елены Зулиной. По данным волонтеров, девочка сбежала из общежития медицинского техникума в Искитиме неделю назад.