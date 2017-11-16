Ford Focus влетел в фонарный столб на Ипподромской

Водитель иномарки не справился с управлением

В Новосибирске в ночь на 16 ноября водитель Ford Focus врезался в фонарный столб — мужчине потребовалась помощь врачей.





ДТП произошло в 00:05 рядом с путепроводом недалеко от железнодорожной станции Плехановская.





Водитель Ford Focus ехал по улице Ипподромской со стороны улицы Кропоткина в сторону улицы Писарева. Напротив дома № 111 к. 5 по улице Островского он не справился с управлением и врезался в фонарный столб.





«Водителя доставили в больницу с сотрясением головного мозга», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в отделе пропаганды ГИБДД Новосибирска.







Инспекторы ГИБДД сейчас выясняют все обстоятельства этой аварии.





Похожая авария случилась на Северо-Чемском жилмассиве ночью 1 ноября. Ford Laser также врезался в световую опору. Тогда авария также не обошлась без пострадавших — травмы получили три человека.