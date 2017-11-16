Ford Focus влетел в фонарный столб на Ипподромской
В Новосибирске в ночь на 16 ноября водитель Ford Focus врезался в фонарный столб — мужчине потребовалась помощь врачей.
ДТП произошло в 00:05 рядом с путепроводом недалеко от железнодорожной станции Плехановская.
Водитель Ford Focus ехал по улице Ипподромской со стороны улицы Кропоткина в сторону улицы Писарева. Напротив дома
«Водителя доставили в больницу с сотрясением головного мозга», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в отделе пропаганды ГИБДД Новосибирска.
Инспекторы ГИБДД сейчас выясняют все обстоятельства этой аварии.
Похожая авария случилась на Северо-Чемском жилмассиве ночью 1 ноября. Ford Laser также врезался в световую опору. Тогда авария также не обошлась без пострадавших — травмы получили три человека.
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Ольга Власова
Фото предоставлено отделом пропаганды ГИБДД Новосибирска