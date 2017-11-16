Зимняя сказка: новосибирцы встретили первые морозы

В Новосибирск пришли первые зимние серьёзные морозы — горожане сделали красивые снимки замёрзшего города.





Ночью температура воздуха опустилась ниже –20 градусов





Новосибирцы сделали десятки фотографий с видами города и выложили в Instagram скриншоты погодных приложений.





Жительница Новосибирска Юлия Каличкина сегодня ночью сфотографировала морозные столбы света. Снимок она сделала в районе площади Сибиряков-Гвардейцев, на улице Беловежской.





«Такой снимок сделать несложно, если разбираешься в настройках своего фотоаппарата», — поделилась Юлия с корреспондентом НГС.НОВОСТИ.





Бодрое утро🔥⛄️🤪 Публикация от Евгений Маевский (@scratchin74) Ноя 15 2017 в 4:53 PST





В соседних городах температура воздуха сегодня заметно выше, исключением стал только Красноярск — там столбик термометра тоже опустился ниже –20 градусов.





Доброе утречко #новосибирск и #толмачево в частности...-25° заметно бодрят... Публикация от AdryuhA (@dedchel) Ноя 15 2017 в 4:57 PST





Особо впечатлил мороз тех, кто сегодня утром прилетел в аэропорт Толмачёво.







Новосиб встречает... Температура за бортом - 22☃️ Публикация от Лена (@_lena32_) Ноя 15 2017 в 4:20 PST





Рассвет сегодня в Новосибирске был в морозной дымке.





Холодная погода в столице Сибири продержится до завтра, потом придёт потепление





Пришедшая в Новосибирскую область волна холода пойдёт на спад в пятницу.





По информации Западно-Сибирского гидрометцентра, сегодня днём в Новосибирске будет –13...–15 градусов, во второй половине дня температура повысится до –9...–11 градусов.





#новосибирск вчера утром только 16 мороза было, а сегодня уже 25😱 Публикация от Зоя (@6_bla_bla_6) Ноя 15 2017 в 5:09 PST



