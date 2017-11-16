Зимняя сказка: новосибирцы встретили первые морозы

В Новосибирск пришли первые зимние серьёзные морозы — горожане сделали красивые снимки замёрзшего города. 


Ночью температура воздуха опустилась ниже –20 градусов
Ночью температура воздуха опустилась ниже –20 градусов


Новосибирцы сделали десятки фотографий с видами города и выложили в Instagram скриншоты погодных приложений.


Жительница Новосибирска Юлия Каличкина сегодня ночью сфотографировала морозные столбы света. Снимок она сделала в районе площади Сибиряков-Гвардейцев, на улице Беловежской.


«Такой снимок сделать несложно, если разбираешься в настройках своего фотоаппарата», — поделилась Юлия с корреспондентом НГС.НОВОСТИ. 


Бодрое утро🔥⛄️🤪

Публикация от Евгений Маевский (@scratchin74)


В соседних городах температура воздуха сегодня заметно выше, исключением стал только Красноярск — там столбик термометра тоже опустился ниже –20 градусов.



Особо впечатлил мороз тех, кто сегодня утром прилетел в аэропорт Толмачёво.


Новосиб встречает... Температура за бортом - 22☃️

Публикация от Лена (@_lena32_)


Рассвет сегодня в Новосибирске был в морозной дымке.


Холодная погода в столице Сибири продержится до завтра, потом придёт потепление
Холодная погода в столице Сибири продержится до завтра, потом придёт потепление


Пришедшая в Новосибирскую область волна холода пойдёт на спад в пятницу.  


По информации Западно-Сибирского гидрометцентра, сегодня днём в Новосибирске будет –13...–15 градусов, во второй половине дня температура повысится до –9...–11 градусов. 



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