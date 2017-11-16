Зимняя сказка: новосибирцы встретили первые морозы
В Новосибирск пришли первые зимние серьёзные морозы — горожане сделали красивые снимки замёрзшего города.
Новосибирцы сделали десятки фотографий с видами города и выложили в Instagram скриншоты погодных приложений.
Жительница Новосибирска Юлия Каличкина сегодня ночью сфотографировала морозные столбы света. Снимок она сделала в районе площади Сибиряков-Гвардейцев, на улице Беловежской.
«Такой снимок сделать несложно, если разбираешься в настройках своего фотоаппарата», — поделилась Юлия с корреспондентом НГС.НОВОСТИ.
В соседних городах температура воздуха сегодня заметно выше, исключением стал только Красноярск — там столбик термометра тоже опустился ниже –20 градусов.
Особо впечатлил мороз тех, кто сегодня утром прилетел в аэропорт Толмачёво.
Рассвет сегодня в Новосибирске был в морозной дымке.
Пришедшая в Новосибирскую область волна холода пойдёт на спад в пятницу.
По информации Западно-Сибирского гидрометцентра, сегодня днём в Новосибирске будет –13...–15 градусов, во второй половине дня температура повысится до –9...–11 градусов.
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Ольга Власова
Фото Юлии Каличкиной (1), instagram.com/
scratchin74 (2), instagram.com/dedchel (3), instagram.com/_lena_32 (4), читателя НГС (5), instagram.com/ 6_bla_bla_6(6)