Новосибирск заинтересовался кольцевой железной дорогой


Новосибирцам понравилось Московское центральное кольцо 
Новосибирцам понравилось Московское центральное кольцо 

Проект Московской кольцевой железной дороги оказался интересен Новосибирску. 


Об этом стало известно на встрече президента Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным и президентом РЖД Олегом Белозёровым.


«Коллеги из-за рубежа приезжают, смотрят МЦК (Московское центральное кольцо) и стараются перенять наш опыт. При этом при реализации таких проектов мы их начинаем тиражировать. Такими проектами заинтересовались и Санкт-Петербург, и Казань, и Новосибирск», — приводятся слова Олега Белозёрова в стенограмме на сайте Кремля. 


Московское центральное кольцо заработало в 2016 году. По нему ходят городские электрички «Ласточки». График работы МЦК совпадает с графиком работы метро. 


Новосибирск давно нуждается в оптимизации транспортной инфраструктуры. В городе уже несколько лет идут разговоры о продолжении строительства метрополитена. Однако на это пока нет средств. В начале года министр экономразвития НСО Ольга Молчанова предложила заложить траты на строительство новых станций в плату за проезд. Глава города Анатолий Локоть, в свою очередь,  подтвердил, что специалисты обсуждают вопрос о введении «инвестиционного тарифа».  


Также у властей есть планы по запуску скоростного трамвая в обход пробок к крупнейшим жилмассивам — таким, как «Родники» и «Снегири». На строительство линии также нужны миллиарды рублей

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