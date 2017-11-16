Новосибирск заинтересовался кольцевой железной дорогой





Новосибирцам понравилось Московское центральное кольцо

Проект Московской кольцевой железной дороги оказался интересен Новосибирску.





Об этом стало известно на встрече президента Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным и президентом РЖД Олегом Белозёровым.





«Коллеги из-за рубежа приезжают, смотрят МЦК (Московское центральное кольцо) и стараются перенять наш опыт. При этом при реализации таких проектов мы их начинаем тиражировать. Такими проектами заинтересовались и Санкт-Петербург, и Казань, и Новосибирск», — приводятся слова Олега Белозёрова в стенограмме на сайте Кремля.





Московское центральное кольцо заработало в 2016 году. По нему ходят городские электрички «Ласточки». График работы МЦК совпадает с графиком работы метро.





Новосибирск давно нуждается в оптимизации транспортной инфраструктуры. В городе уже несколько лет идут разговоры о продолжении строительства метрополитена. Однако на это пока нет средств. В начале года министр экономразвития НСО Ольга Молчанова предложила заложить траты на строительство новых станций в плату за проезд. Глава города Анатолий Локоть, в свою очередь, подтвердил, что специалисты обсуждают вопрос о введении «инвестиционного тарифа».





Также у властей есть планы по запуску скоростного трамвая в обход пробок к крупнейшим жилмассивам — таким, как «Родники» и «Снегири». На строительство линии также нужны миллиарды рублей.