Волейбол: «Локомотив» одержал уверенную победу над «Енисеем»

Матч проходил в Новосибирске

15 ноября новосибирский волейбольный клуб «Локомотив» победил красноярский «Енисей» в матче чемпионата России.







Встреча закончилась со счётом 3:0 (25:16, 25:18, 25:17) в пользу сибиряков. Встреча прошла в Новосибирске.





«Сегодня многое решила подача. Этот элемент оказался нашим главным оружием. У "Енисея" совершенно не получился прием, поэтому мы смогли легко выиграть эту игру. Из-за спорных мячей часто терялся игровой ритм. Наверное, это не самая красивая игра в сезоне, но для нас сейчас главное выигрывать и набирать очки. А также восполнять то, что упустили в предыдущих турах.», — цитирует главного тренера официальный сайт команды.





Самым результативным в матче стал игрок «Локомотива» Георг Грозер, принёсший команде 14 очков.





Новосибирские спортсмены добиваются больших успехов не только в волейболе, но и в других видах спорта. Так, 8 ноября стало известно, что новосибирец Максим Емелькин завоевал золотую медаль на первенстве Европы по тхэквондо ВТФ среди юниоров.





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