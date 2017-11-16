Выпускница НГУ попала в список успешных бизнесменов Forbes

Мария владеет брендом одежды Jahnkoy
Мария владеет брендом одежды Jahnkoy

Дизайнер одежды Мария Казакова родившаяся и выросшая в Новосибирске попала в рейтинг американского журнала Forbes как одна из 30 мировых лидеров в своей отрасли.


Мария окончила экономический факультет НГУ.


«Финалист премии LVMH 2017, присуждаемой молодым модельерам, Казакова создает работы, которые сочетают в себе искусство, рукоделие и моду», — говорится на сайте издания.


Согласно журналу, Мария Казакова живёт в Нью-Йорке и владеет собственным брендом одежды Jahnkoy. Сейчас девушка тесно сотрудничает с мировым брендом Puma, выпуская одежду с этническими мотивами Африки, крымских татар и американских индейцев. Forbes отмечает, что кроссовки от Марии Казаковой могут стоить до 2 600 долларов.


Рейтинг Forbes составлен по 20 номинациям, в каждую из которых вошли 30 молодых (до 30 лет) знаменитостей, которых журнал называет лидерами в своей отрасли.


Новосибирцы и городские компании периодически попадают в рейтинги журнала Forbes. Например, недавно четыре компании с корнями из Новосибирска вошли в рейтинг самых выгодных отечественных франшиз.

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