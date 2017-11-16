Назван день резкого подорожания бензина


Назван день резкого подорожания бензина

Госдума во втором чтении приняла законопроект о повышении топливных акцизов в 2018–2020 годах, сообщает финансовое агентство «Финмаркет». 1 января 2018 года произойдет первое увеличение ставок акцизов на бензин и дизель.


«Ставка акцизов на бензин увеличится на 10,7% по сравнению с действующей в 2017 году и составит 11 213 рублей за тонну. Второй этап повышения — до 11 892 рублей за тонну — предполагается с 1 июля», — сообщает агентство.


Ставка акциза на дизель с 1 января 2018 года вырастет на 12,7% — до 7665 рублей за тонну, а с 1 июля — до 8258 рублей за тонну.


По данным газеты «Ведомости», из-за повышения акциза литр топлива на заправках может подорожать на 1,5%, или на 60 копеек.

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