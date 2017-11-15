Хоккей: «Сибирь» обыграла «Югру» в овертайме
В выездном матче чемпионата КХЛ новосибирские спортсмены одержали победу над соперниками из команды «Югра» (Ханты-Мансийск).
Счет встречи составил 2:1 в пользу сибиряков.
Первый период не порадовал болельщиков наличием голов. Первая шайба влетела в ворота «Сибири» на 26-й минуте, когда новосибирцы оказались в меньшинстве.
«"Сибирь" воспользовалась правом на запрос видеопросмотра на предмет атаки вратаря, гол засчитан», — сообщается в онлайн-трансляции на сайте ХК «Сибирь».
Вторая шайба в матче была заброшена только на 60-й минуте игры, когда Александр Бергстрём поразил ворота хозяев.
В оставшееся основное время хоккеисты обеих команд устремлялись в контратаки, но добиться изменений в счёте не смогли. Матч перешёл в овертайм.
В дополнительное время хоккеисты «Сибири» забили победную шайбу, автором гола на 65-й минуте стал Александр Бергстрём. Ворота новосибирцев защищал Алексей Красиков.
14 ноября в выездном матче чемпионата КХЛ новосибирские спортсмены уступили соперникам из команды «Нефтехимик».
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Александр Сильченко
Фото vk.com/hcsibir1962
Видео video.khl.ru