Хоккей: «Сибирь» обыграла «Югру» в овертайме

Ворота «Сибири» защищал Алексей Красиков
Ворота «Сибири» защищал Алексей Красиков

В выездном матче чемпионата КХЛ новосибирские спортсмены одержали победу над соперниками из команды «Югра» (Ханты-Мансийск).


Счет встречи составил 2:1 в пользу сибиряков.


Первый период не порадовал болельщиков наличием голов. Первая шайба влетела в ворота «Сибири» на 26-й минуте, когда новосибирцы оказались в меньшинстве. 


«"Сибирь" воспользовалась правом на запрос видеопросмотра на предмет атаки вратаря, гол засчитан», — сообщается в онлайн-трансляции на сайте ХК «Сибирь».


Вторая шайба в матче была заброшена только на 60-й минуте игры, когда Александр Бергстрём поразил ворота хозяев.


Лучшие моменты матча


В оставшееся основное время хоккеисты обеих команд устремлялись в контратаки, но добиться изменений в счёте не смогли. Матч перешёл в овертайм.


В дополнительное время хоккеисты «Сибири» забили победную шайбу, автором гола на 65-й минуте стал Александр Бергстрём. Ворота новосибирцев защищал Алексей Красиков. 


14 ноября в выездном матче чемпионата КХЛ новосибирские спортсмены уступили соперникам из команды «Нефтехимик».


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