Путин дал ордена Городецкому и Толоконскому

Владимиру Городецкому вручили орден Дружбы
Владимиру Городецкому вручили орден Дружбы

Сегодня, 15 ноября, в Кремле прошла церемония вручения государственных наград. Среди удостоенных орденов и почетных званий оказались Владимир Городецкий и Виктор Толоконский.


Вручение государственных наград прошло в Екатерининском зале Московского Кремля.


Владимиру Городецкому президент вручил орден Дружбы, а Виктору Толоконскому — орден Александра Невского.


«Церемонию вручения государственных наград всегда отличает особая, торжественная атмосфера. Ведь здесь, в Кремле, мы чествуем выдающихся граждан России, которые своим трудом, талантом, мужеством возвышают родную страну», — цитирует Владимира Путина официальный сайт Кремля. 


Орден Дружбы вручается, в частности, за особые заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами, трудовые успехи и развитие науки.


Церемония вручения государственных наград
Церемония вручения государственных наград


Среди удостоенных орденов и почетных званий — ученые, космонавты, спортсмены, культурные деятели, а также бывшие главы регионов, которые были отправлены в отставку в октябре. 


Указ об увольнении Владимира Городецкого, возглавлявшего регион с 2014 года, президент РФ Владимир Путин подписал 6 октября. Через несколько дней после этого Городецкий подвёл итоги своей работы и рассказал о планах. На этой неделе стало известно, что бывший губернатор может получить компенсацию в связи с досрочной отставкой с поста — об этом говорится в проекте изменений в областной бюджет на 2017 год.

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