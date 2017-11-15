Путин дал ордена Городецкому и Толоконскому

Владимиру Городецкому вручили орден Дружбы

Сегодня, 15 ноября, в Кремле прошла церемония вручения государственных наград. Среди удостоенных орденов и почетных званий оказались Владимир Городецкий и Виктор Толоконский.







Вручение государственных наград прошло в Екатерининском зале Московского Кремля.





Владимиру Городецкому президент вручил орден Дружбы, а Виктору Толоконскому — орден Александра Невского.





«Церемонию вручения государственных наград всегда отличает особая, торжественная атмосфера. Ведь здесь, в Кремле, мы чествуем выдающихся граждан России, которые своим трудом, талантом, мужеством возвышают родную страну», — цитирует Владимира Путина официальный сайт Кремля.





Орден Дружбы вручается, в частности, за особые заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами, трудовые успехи и развитие науки.





Церемония вручения государственных наград





Среди удостоенных орденов и почетных званий — ученые, космонавты, спортсмены, культурные деятели, а также бывшие главы регионов, которые были отправлены в отставку в октябре.





Указ об увольнении Владимира Городецкого, возглавлявшего регион с 2014 года, президент РФ Владимир Путин подписал 6 октября. Через несколько дней после этого Городецкий подвёл итоги своей работы и рассказал о планах. На этой неделе стало известно, что бывший губернатор может получить компенсацию в связи с досрочной отставкой с поста — об этом говорится в проекте изменений в областной бюджет на 2017 год.