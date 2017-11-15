Фотографии с «Монстрации» покажут на выставке в Лондоне





На выставке покажут три фотографии с «Монстрации»

Сегодня в Лондоне откроется выставка Art Riot: Post-Soviet Actionism, посвящённая столетию Октябрьской революции.





На выставке будут представлены снимки «Монстрации», проходящей в Новосибирске.





«На выставке представлены три фотографии "Монстрации" за 2016, 2015 и 2014 годы. Выставка будет проходить до января, закончится где-то в районе Нового года, если её не продлят. Вообще, на выставке будет целый раздел "Сибирский сепаратизм", где рассказывается, что этот "сепаратизм" придуман художниками и он пародийный. Выставка открывается буквально сегодня», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ идеолог «Монстрации» Артём Лоскутов.





По словам Артёма, вход на выставку будет свободным, а автором работ, попавших в экспозицию, не будет никаких гонораров.





«Никаких вознаграждений художники не получат, если только их работы не купят. Мне тоже никаких вознаграждений не полагается, гонораров никаких не платят. Это, наверное, нормально, потому что вход бесплатный. Так заведено. Фотографы все подписаны», — сообщил Артём Лоскутов.



9 ноября в Новосибирске открылась выставка «Лучшая театральная фотография-2017», которая впервые проходит в рамках ежегодного городского фестиваля «Парадиз». В холле «Дома актёра» на улице Серебренниковской, 35 разместили 46 снимков с двух десятков спектаклей, которые участвуют в конкурсе.







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