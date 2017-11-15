На улице Кирова из-за обрыва проводов встали троллейбусы

Обрыв проводов произошёл около 21:00
Обрыв проводов произошёл около 21:00

Вечером 15 ноября у станции метро «Октябрьская» на улице Кирова случился обрыв контактной линии, из-за чего встало несколько троллейбусов.


Авария произошла около 21:00. Из-за обрыва проводов на улице Кирова скопилось несколько троллейбусов.


«На остановках скопилось много людей. Видимо, из-за мороза провода стали ломкие», — сообщил корреспонденту НГС.НОВОСТИ очевидец. 


Около 21:25, по данным сервиса Яндекс.Пробки, заторы в Новосибирске достигли 3 баллов. Серьёзные пробки образовались на площади Энергетиков, улице Ватутина и улице Семьи Шамшиных.


Движение сильно затруднено на улице Семьи Шамшиных
Движение сильно затруднено на улице Семьи Шамшиных


Днём 13 октября на Красном проспекте, недалеко от остановки «Метро Гагаринская», также оборвалась контактная линия, и движение троллейбусов остановилось.

Прочтений: 1001
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (7)7
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено