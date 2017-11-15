На улице Кирова из-за обрыва проводов встали троллейбусы
Вечером 15 ноября у станции метро «Октябрьская» на улице Кирова случился обрыв контактной линии, из-за чего встало несколько троллейбусов.
Авария произошла около 21:00. Из-за обрыва проводов на улице Кирова скопилось несколько троллейбусов.
«На остановках скопилось много людей. Видимо, из-за мороза провода стали ломкие», — сообщил корреспонденту НГС.НОВОСТИ очевидец.
Около 21:25, по данным сервиса Яндекс.Пробки, заторы в Новосибирске достигли 3 баллов. Серьёзные пробки образовались на площади Энергетиков, улице Ватутина и улице Семьи Шамшиных.
Днём 13 октября на Красном проспекте, недалеко от остановки «Метро Гагаринская», также оборвалась контактная линия, и движение троллейбусов остановилось.
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Александр Сильченко
Фото Михаила Руднева (1), скрин yandex.ru/maps (2)