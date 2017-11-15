На улице Кирова из-за обрыва проводов встали троллейбусы

Обрыв проводов произошёл около 21:00

Вечером 15 ноября у станции метро «Октябрьская» на улице Кирова случился обрыв контактной линии, из-за чего встало несколько троллейбусов.







Авария произошла около 21:00. Из-за обрыва проводов на улице Кирова скопилось несколько троллейбусов.





«На остановках скопилось много людей. Видимо, из-за мороза провода стали ломкие», — сообщил корреспонденту НГС.НОВОСТИ очевидец.





Около 21:25, по данным сервиса Яндекс.Пробки, заторы в Новосибирске достигли 3 баллов. Серьёзные пробки образовались на площади Энергетиков, улице Ватутина и улице Семьи Шамшиных.





Движение сильно затруднено на улице Семьи Шамшиных





Днём 13 октября на Красном проспекте, недалеко от остановки «Метро Гагаринская», также оборвалась контактная линия, и движение троллейбусов остановилось.