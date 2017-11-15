Nissan не успел перестроиться и жёстко ударил Toyota на Бердском шоссе

«Тойота» сильно пострадала после удара «Ниссана»

Вечером 15 ноября на Бердском шоссе в Новосибирске столкнулись несколько машин: из-за аварии образовалась пробка.







«Я ехала в крайнем левом ряду и перестроилась правее. Мужчина на тёмной иномарке обогнал меня и стал уходить в средний ряд, но была помеха справа и, я так понимаю, ему просто не хватило места. Он мощно так стукнулся, въехал в заднюю часть белой "Тойоте"», — рассказала очевидица аварии Анастасия.







Девушка говорит, что «Тойота» ударила машину, стоявшую на развороте, и та вылетела на встречную полосу. «В "Тойоте" зажало водителя, видимо, у него долго сигнал работал, мужчину вытаскивали из машины, он еле стоял. Я остановилась, тут же позвонила по телефону 112, а потом я уехала», — пояснила очевидица.





Авария случилась недалеко от остановки «Клиника Мешалкина»





Судя по информации специалистов мобильного приложения «Автоспас», в аварии участвовали три машины: Toyota Wish, кроссовер Nissan Murano и Mazda.





Передняя часть «Ниссана» оказалась сильно разбита





Горожане, возвращающиеся с работы по Бердскому шоссе, из-за аварии попали в пробку. «После Ельцовки в сторону Бердска стоим в три ряда», — написал в редакцию читатель.





Пробка на Бердском шоссе из-за аварии





Вчера утром на Бердском шоссе тоже произошло серьёзное ДТП: такси Renault и Nissan Primera столкнулись перед поворотом на Нижнюю Ельцовку, обе машины выбросило на обочину.