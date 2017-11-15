Фото: главный Дед Мороз страны приехал в Новосибирск

Дед Мороз на площадке перед оперным театром

В Новосибирск приехал главный Дед Мороз России — он поздравил новосибирцев с наступающим праздником на площади Ленина.







«Мне приятно каждый раз приезжать в новые города и регионы, принимать участие в предновогодних праздниках. Помогать людям, делиться с ними яркими эмоциями, поддерживать детей, которые оказались в трудных жизненных ситуациях — задача моего путешествия по стране», — сказал Дед Мороз.







Дед Мороз отправился из Великого Устюга по городам России вместе с телекомпанией НТВ, закончится путешествие 29–30 декабря в Москве.





Посмотреть концерт на улице в мороз собралось больше сотни новосибирцев, в основном дети





Сегодня, 15 ноября, главный Дед Мороз в океанариуме встретился с детьми, оставшимися без попечения родителей, и с многодетными семьями, а на площадке перед оперным театром поучаствовал в праздничном концерте и поздравил новосибирцев с наступающими праздниками.







Дед Мороз встретился с детьми, оставшимися без попечения родителей, и с многодетными семьями





Вчера на пресс-конференции Дед Мороз рассказывал о том, чего ждут от него на Новый год взрослые горожане. Оказалось, что самыми желанными подарками для них стали заморозка ипотеки и металлоискатель для поиска кладов.







Новосибирцев развлекали клоуны и огромные звери





Также сегодня фонд «Солнечный город» объявил акцию для горожан, которые хотят заменить 750 сиротам Деда Мороза и прислать детям подарки мечты — о них воспитанники детдомов написали заранее.