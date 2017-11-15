Чемпионка по борьбе научилась танцевать и стала героем фильма режиссёра из Новосибирска

Валерия Коблова учится танцевать fem vogue, то есть «женский вог»
Валерия Коблова учится танцевать fem vogue, то есть «женский вог»

Режиссёр из Новосибирска Маргарита Захарова сняла короткометражный фильм о том, как чемпионка Европы по вольной борьбе и серебряный призёр Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Валерия Коблова меняет своё амплуа и учится танцевать вог. 


Ролик опубликован в YouTube на канале Samsung YouTube TV 14 ноября. За сутки его посмотрели две тысячи человек.


«Все говорят, что это неженский вид спорта, слишком опасный и травматичный. Может, это и так? На чемпионате мира я выбыла из первой же схватки из-за травмы колена. Думаю, может, мне вообще закончить с борьбой? Я решила попробовать себя в чём-то, что больше подходит девчонкам», — говорит Валерия Коблова в начале видео.


За уроками танцев Коблова обратилась к популярному хореографу из Новосибирска Виталию Клименко, о котором вся страна узнала после его участия в шоу «Танцы» на ТНТ.


Фильм Маргариты Захаровой


Валерия родилась в подмосковном Егорьевске в 1992 году. Вольной борьбой она занималась последние 12 лет. В 2014 году девушка стала чемпионкой Европы, на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро взяла «серебро», уступив лишь японской девушке-борцу Каори Итё. В финале ролика девушка всё-таки возвращается к борьбе, но предлагает Клименко учить танцам сборную России по вольной борьбе.


Валерия Коблова взяла «серебро» на соревнованиях по вольной борьбе в Рио-де-Жанейро в прошлом году. Тогда она уступила лишь сопернице из Японии
Валерия Коблова взяла «серебро» на соревнованиях по вольной борьбе в Рио-де-Жанейро в прошлом году. Тогда она уступила лишь сопернице из Японии


Снять ролик Маргарите Захаровой предложили в агентстве Zebra Hero, которое, в свою очередь, работает с Samsung. По словам режиссёра, заказчикам понравились её документальные фильмы, в частности «ARTEMIEV.Интервью», поэтому они предложили ей поработать вместе. Съёмки проходили в сентябре и длились около недели, вспоминает автор. Она снимала Валерию в Москве и Егорьевске. 


Фото со съёмок одной из сцен
Фото со съёмок одной из сцен


«Лера такой человек — в ней есть и женская гармония, и самоуважение, и при этом она чётко видит свой вектор развития и стремится к профессиональным достижениям. И ещё при всём при этом достаёт себя из зоны комфорта, в данном случае — танцами, и это достойно внимания», — считает режиссёр.


По словам Захаровой, спортсменка уже сделала восстанавливающую операцию на ноге и снова готовится к Олимпиаде в Токио. «Рядом с ней в процессе прогулок, разговоров и съёмок я себя чувствовала даже чуть младше, хотя Лере всего 25 лет — такой уж она невероятной внутренней силы человек. Когда я думаю о грядущей Олимпиаде в Токио, у меня мурашки — я прямо вижу её победу, иначе и быть не может. Буду очень болеть за неё», — призналась режиссёр.


Маргарита Захарова рассказала, что не планирует увлекаться коммерческими проектами. Сейчас она готовится к съёмкам своего нового документального фильма и заканчивает игровой сценарий. Совсем недавно в кинотеатре «Победа» она презентовала свой фильм про музыканта Павла Артемьева.

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