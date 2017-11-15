Чемпионка по борьбе научилась танцевать и стала героем фильма режиссёра из Новосибирска

Валерия Коблова учится танцевать fem vogue, то есть «женский вог»

Режиссёр из Новосибирска Маргарита Захарова сняла короткометражный фильм о том, как чемпионка Европы по вольной борьбе и серебряный призёр Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Валерия Коблова меняет своё амплуа и учится танцевать вог.





Ролик опубликован в YouTube на канале Samsung YouTube TV 14 ноября. За сутки его посмотрели две тысячи человек.





«Все говорят, что это неженский вид спорта, слишком опасный и травматичный. Может, это и так? На чемпионате мира я выбыла из первой же схватки из-за травмы колена. Думаю, может, мне вообще закончить с борьбой? Я решила попробовать себя в чём-то, что больше подходит девчонкам», — говорит Валерия Коблова в начале видео.





За уроками танцев Коблова обратилась к популярному хореографу из Новосибирска Виталию Клименко, о котором вся страна узнала после его участия в шоу «Танцы» на ТНТ.





Фильм Маргариты Захаровой





Валерия родилась в подмосковном Егорьевске в 1992 году. Вольной борьбой она занималась последние 12 лет. В 2014 году девушка стала чемпионкой Европы, на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро взяла «серебро», уступив лишь японской девушке-борцу Каори Итё. В финале ролика девушка всё-таки возвращается к борьбе, но предлагает Клименко учить танцам сборную России по вольной борьбе.





Валерия Коблова взяла «серебро» на соревнованиях по вольной борьбе в Рио-де-Жанейро в прошлом году. Тогда она уступила лишь сопернице из Японии





Снять ролик Маргарите Захаровой предложили в агентстве Zebra Hero, которое, в свою очередь, работает с Samsung. По словам режиссёра, заказчикам понравились её документальные фильмы, в частности «ARTEMIEV.Интервью», поэтому они предложили ей поработать вместе. Съёмки проходили в сентябре и длились около недели, вспоминает автор. Она снимала Валерию в Москве и Егорьевске.





Фото со съёмок одной из сцен





«Лера такой человек — в ней есть и женская гармония, и самоуважение, и при этом она чётко видит свой вектор развития и стремится к профессиональным достижениям. И ещё при всём при этом достаёт себя из зоны комфорта, в данном случае — танцами, и это достойно внимания», — считает режиссёр.





По словам Захаровой, спортсменка уже сделала восстанавливающую операцию на ноге и снова готовится к Олимпиаде в Токио. «Рядом с ней в процессе прогулок, разговоров и съёмок я себя чувствовала даже чуть младше, хотя Лере всего 25 лет — такой уж она невероятной внутренней силы человек. Когда я думаю о грядущей Олимпиаде в Токио, у меня мурашки — я прямо вижу её победу, иначе и быть не может. Буду очень болеть за неё», — призналась режиссёр.





Маргарита Захарова рассказала, что не планирует увлекаться коммерческими проектами. Сейчас она готовится к съёмкам своего нового документального фильма и заканчивает игровой сценарий. Совсем недавно в кинотеатре «Победа» она презентовала свой фильм про музыканта Павла Артемьева.