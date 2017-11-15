21 год строгого режима: суд вынес приговор по делу об убийстве на трассе ради «Ниссана»

Подсудимого признали виновным в убийстве ради машины
Подсудимого признали виновным в убийстве ради машины

Сегодня, 15 ноября, суд вынес приговор 30-летнему жителю Здвинского района Георгию Калмышу — он убил жителя Сочи на трассе в Новосибирской области и угнал его машину.


«Вердиктом коллегии присяжных заседателей подсудимый признан виновным без снисхождения в совершении нападения на потерпевшего в целях его убийства и хищения имущества, а также в совершении четырёх краж чужого имущества. Приговором Новосибирского областного суда подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 21 год 1 месяц со штрафом в размере 100 тысяч рублей и последующим ограничением свободы на два года с отбыванием основного наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщил корреспонденту НГС.НОВОСТИ помощник прокурора Октябрьского района Новосибирска Артём Булгаков, участвовавший в судебном процессе.


Как напомнили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, вечером 4 июля 2016 года Георгий Калмыш остановил на трассе Р254 «Иртыш» автомобиль Nissan Serena, за рулём которого был житель Сочи. Он перегонял купленную машину из Владивостока в Краснодарский край. Водитель согласился подвезти попутчика.


В дороге пассажир решил забрать «Ниссан» и убить хозяина. В ночь на 5 июля водитель припарковался на обочине трассы, чтобы отдохнуть. В это время Калмыш напал на него и зарезал. После этого мужчина вынес тело из машины, спрятал его в лесу и уехал на автомобиле с вещами убитого.


Как уточнил Артём Булгаков, кроме нападения на сочинца подсудимому вменяли четыре кражи на территории Новосибирска и области. Среди украденного были, в частности, коза, колёса от прицепа и аккумулятор для электропастуха. Сам Калмыш на суде признал вину только в кражах, а убийство и разбой отрицал.


Приговор не вступил в законную силу.

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