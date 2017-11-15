Суд отказался менять приговор по «делу о шприце с лидокаином»

За убийство родного брата Александр Филиппов приговорён к восьми с половиной годам
За убийство родного брата Александр Филиппов приговорён к восьми с половиной годам

Сегодня апелляционная инстанция Новосибирского областного суда оставила без изменений приговор Александру Филиппову, которого осудили на восемь с половиной лет за убийство брата Леонида.


«Изначально был оправдательный приговор, потом [оправдательный приговор] отменили, и был обвинительный приговор. <…> Вынесла его судья [Екатерина] Кашина на тех же доказательствах — ничего нового в материалах дела не представлено. Оставили приговор суда без изменений: Филиппова осудили на 8,5 лет», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ его адвокат Ольга Ковалёва, участвовавшая в последнем процессе вместе с известным московским адвокатом Евгением Черноусовым.


Напомним, 20-летний студент НГТУ Леонид Филиппов был найден мёртвым в апреле 2014 года — в его крови нашли лидокаин, однако экспертиза так и не сумела сказать, была ли доза смертельной. Следствие сочло, что парня задушили — в убийстве обвинили брата Леонида Александра.


«Дело о шприце с лидокаином» суды рассматривали дважды. По словам адвоката Ольги Ковалёвой, повторная апелляция не объяснила, кто нанёс Леониду Филиппову ножевое ранение, а кто вколол ему лидокаин.


«Это дело резонансное. Про него многие знают. Что удивительно для меня: есть прямые доказательства невиновности [Александра Филиппова]. <…> Вот это (отсутствие судебного объяснения ножевого ранения — И.К.) — самая главная загвоздка. Верховный суд в Москве всё равно этот факт увидит. Мы с адвокатом [Ковалёвой] с большой уверенностью добьёмся отмены приговора», — заявил второй адвокат Филиппова Евгений Черноусов.

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