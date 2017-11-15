«Кит нас лупил ластой»: новосибирец съездил на острова в Тихом океане, чтобы снять горбатых китят
Новосибирский путешественник сфотографировал семьи горбатых китов, приплывших к берегам Королевства Тонга в Тихом океане.
Александр Мачульский ездил в Королевство Тонга в августе, сейчас фотограф обработал снимки и решил поделиться ими с НГС.
«Это была туристическая поездка. Около Тонга уникальное место — с Антарктики приходят киты и рожают детёнышей, потому что там тёплая вода. Детёныши за два-три месяца взрослеют, и ближе к октябрю киты возвращаются обратно на юг и там живут. Киты приходят ближе к экватору, чтобы детёныши окрепли и не замёрзли, и можно на них посмотреть, если правильно выбрать время», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ Александр.
В объектив фотографа попали и семьи горбатых китов, и детёныши, и самцы, ищущие самок, и стаи по 15–20 китов. Александр фотографировал китов в проливах между островами — на отмели около них млекопитающие приплывали отдохнуть. Для съёмки новосибирец использует обычную зеркальную камеру, упакованную в бокс для подводной съёмки.
«Кит нас лупил ластой: китёнок попытался с нами поиграть, и жене досталось, и мне немного по камере прилетело. Допустим, китёнок с мамой отдыхают, мы прыгаем из лодки, к нему подплываем — пара метров до него. И эта огромная торпеда весом в несколько тонн рядом с вами плавает и играет. Это удивительно», — поделился впечатлениями новосибирец.
В начале года Александр Мачульский показывал читателям НГС свои снимки акул, касаток и сивучей. Фотограф рассказывал, что вода ему была близка с детства, в школе и институте он занимался плаванием. А после поездки в Египет влюбился в море, поняв, что это «удивительный мир, который достоин внимания». После этого Александр объехал с фотоаппаратом уже около 60 стран, чтобы сделать снимки морских обитателей, в том числе успел побывать в Восточной и Южной Африке. Из каждого путешествия новосибирец привозит около 100 ГБ фотографий.
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Ксения Евдокимова
Фото Александра Мачульского