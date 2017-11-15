«Кит нас лупил ластой»: новосибирец съездил на острова в Тихом океане, чтобы снять горбатых китят

Новосибирский путешественник сфотографировал семьи горбатых китов, приплывших к берегам Королевства Тонга в Тихом океане.


Детёныши китов — добродушные и игривые
Детёныши китов — добродушные и игривые


Александр Мачульский ездил в Королевство Тонга в августе, сейчас фотограф обработал снимки и решил поделиться ими с НГС.


«Это была туристическая поездка. Около Тонга уникальное место — с Антарктики приходят киты и рожают детёнышей, потому что там тёплая вода. Детёныши за два-три месяца взрослеют, и ближе к октябрю киты возвращаются обратно на юг и там живут. Киты приходят ближе к экватору, чтобы детёныши окрепли и не замёрзли, и можно на них посмотреть, если правильно выбрать время», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ Александр.


Средняя масса горбатого кита — 30 тонн
Средняя масса горбатого кита — 30 тонн


Горбатый китёнок с мамой
Горбатый китёнок с мамой


В объектив фотографа попали и семьи горбатых китов, и детёныши, и самцы, ищущие самок, и стаи по 15–20 китов. Александр фотографировал китов в проливах между островами — на отмели около них млекопитающие приплывали отдохнуть. Для съёмки новосибирец использует обычную зеркальную камеру, упакованную в бокс для подводной съёмки.


Около архипелага, говорит Александр, «ясли» для китов
Около архипелага, говорит Александр, «ясли» для китов


Снимки крупных морских обитателей для Александра хобби
Снимки крупных морских обитателей для Александра хобби


«Кит нас лупил ластой: китёнок попытался с нами поиграть, и жене досталось, и мне немного по камере прилетело. Допустим, китёнок с мамой отдыхают, мы прыгаем из лодки, к нему подплываем — пара метров до него. И эта огромная торпеда весом в несколько тонн рядом с вами плавает и играет. Это удивительно», — поделился впечатлениями новосибирец.


Китёнок решил поиграть с путешественниками
Китёнок решил поиграть с путешественниками



В начале года Александр Мачульский показывал читателям НГС свои снимки акул, касаток и сивучей. Фотограф рассказывал, что вода ему была близка с детства, в школе и институте он занимался плаванием. А после поездки в Египет влюбился в море, поняв, что это «удивительный мир, который достоин внимания». После этого Александр объехал с фотоаппаратом уже около 60 стран, чтобы сделать снимки морских обитателей, в том числе успел побывать в Восточной и Южной Африке. Из каждого путешествия новосибирец привозит около 100 ГБ фотографий.


Под воду путешественник опускается в маске и ластах
Под воду путешественник опускается в маске и ластах


Из каждого путешествия новосибирец привозит около 100 ГБ фотографий
Из каждого путешествия новосибирец привозит около 100 ГБ фотографий


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