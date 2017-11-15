Работника банка отдали под суд за кражу 4 миллионов из банкоматов в магазинах

Подозреваемый в краже денег сам сдался полиции

В Новосибирске начинается суд над бывшим работником ПАО «Банк УРАЛСИБ», которого обвиняют в краже почти 4 млн рублей из банкоматов.







48-летний обвиняемый работал в банке специалистом по обслуживанию банкоматов, рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ заместитель прокурора Калининского района Новосибирска Аркадий Козлов.





Бывший работник банка занимался техобслуживанием банкоматов, непосредственно с деньгами он не работал — их в банкоматы загружали инкассаторы. Именно у них, по версии обвинения, мужчина и подсмотрел коды, с помощью которых можно открыть ячейки с деньгами внутри банкоматов.





«Увидел код, запомнил его и воспользовался им спустя некоторое время для того, чтобы похитить деньги», — пояснил представитель прокуратуры.







По его словам, с 20 июня 2016 года по 14 февраля 2017 года обвиняемый дважды украл деньги из банкоматов ПАО «Банк УРАЛСИБ», которые стояли в торговом центре на улице Тюленина и в магазине на Учительской. Дата первого преступления точно не установлена — сам обвиняемый её не помнит, но известно, что деньги он вытащил в то время, когда банкомат был сломан. Это преступление вскрылось уже после того, как специалист украл деньги из другого банкомата и исчез вместе с ними.





Сотрудники службы безопасности банка собрали улики против исчезнувшего сотрудника, и работодатель обратился в полицию.







«Полиция начала поиски подозреваемого, но он скрылся, его несколько месяцев не было в городе. Потом осознав, видимо, содеянное, он вернулся в Новосибирск и сам пришёл в полицию», — рассказал Аркадий Козлов.







Всего, по версии гособвинения, работник украл из двух банкоматов 3 млн 787 тысяч рублей. После кражи мужчина раздал долги, а остальные деньги потратил. Во время расследования уголовного дела он вернул банку часть украденного — 300 тысяч рублей, отметили в прокуратуре.







Во вторник, 14 ноября, уголовное дело о кражах ушло в суд.





Корреспондент НГС.НОВОСТИ направила запрос в пресс-службу ПАО «Банк УРАЛСИБ» с просьбой прокомментировать ситуацию, но ответа пока не получила.





Ранее суд в Новосибирской области вынес приговор банде, которая похищала деньги из банкоматов по всей России. Банкоматы мужчины распиливали с помощью угловых шлифовальных машин.