Сотни детей написали Деду Морозу — просят шуруповёрт и экскурсию в воинскую часть

Сироты просят у Деда Мороза мягкие игрушки и шуруповёрты 
Сироты просят у Деда Мороза мягкие игрушки и шуруповёрты 

Фонд «Солнечный город» объявил акцию для новосибирцев, которые хотят заменить 750 сиротам Деда Мороза и прислать детям подарки мечты — о них воспитанники детдомов написали заранее.


Акцию «Письма Деду Морозу» фонд проводит уже восьмой год подряд — дети-сироты из Новосибирской области присылают «Солнечному городу» письма, в которых рассказывают о подарке, который очень хотят получить на Новый год. Как рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ PR-директор фонда Мария Малкина, в этом году 750 мальчиков и девочек отправили свои новогодние открытки — они написали о хорошем поведении и оценках, убеждая, что достойны получить подарок.


«Мы каждый раз встречаем мнения, что дарить подарки детям из детских домов — это неправильно, мол, таким образом мы поддерживаем в них иждивенчество. Я точно могу сказать, что исполнение одной мечты в год достойно того, чтобы проводить акцию снова и снова.


Да, многие дети просят в подарок мобильные телефоны и планшеты. И лично я не вижу в этом ничего плохого», — пояснила директор «Солнечного города» Марина Аксёнова.


В письмах Деду Морозу дети пишут о довольно скромных желаниях: мягких игрушках, наборах для душа, машинках, куклах и настольных играх, также многие просят гаджеты. Но среди пожеланий есть и оригинальные мечты:


экскурсия в воинскую часть, книгу для самообучения корейскому языку, шуруповёрт, 4 килограмма конфет или «женские духи в подарок для любимой девушки».


По информации фонда, за годы акции новосибирцы подарили более 8 тысяч подарков для детей, брошенных родителями. 


«Нам в фонд привозили экзотичных курочек-бентамок, склад превращался в стоянку велосипедов, а светящиеся кроссовки нам доставляли прямо из Москвы, потому что в Новосибирске таких ещё не продавали», — отметили организаторы акции. А один из воспитанников детского дома попросил подарить ему 101 розу, чтобы дать по цветку каждой подруге.


В первый день мероприятия, 15 ноября, горожане забронировали уже сто подарков, добавили в фонде. Остальные можно забронировать на сайте акции и принести до 10 декабря волонтёрам «Солнечного города».


В середине ноября в Новосибирск приехал Дед Мороз из Великого Устюга — он рассказал о том, чего ждут на Новый год взрослые горожане. Оказалось, что самыми желанными подарками для них стали заморозка ипотеки и металлоискатель для поиска кладов.

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