На Новосибирском заводе химконцентратов сменился гендиректор
15 ноября к руководству Новосибирским заводом химконцентратов, входящим в структуру топливной компании «ТВЭЛ», приступил Алексей Жиганин.
До этого гендиректором предприятия был Михаил Зарубин, он прекратил полномочия досрочно, но останется работать в структуре «ТВЭЛ».
«Михаил Григорьевич переведён на работу в топливную компанию "ТВЭЛ" в Москву старшим вице-президентом», — рассказали в отделе по связям с общественностью ПАО «НЗХК».
Срок полномочий нового гендиректора — пять лет.
По данным на сайте НЗХК, Алексею Жиганину 50 лет. В 1992 году он окончил Московский энергетический институт. Долго был техническим директором на машиностроительном заводе в городе Электросталь, на Новосибирском заводе химконцентратов начал работать в 2017 году. Кроме того, Алексей Жиганин играл в любительской хоккейной лиге.
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Ксения Евдокимова
Скриншот www.nccp.ru