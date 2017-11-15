На Новосибирском заводе химконцентратов сменился гендиректор

Алексей Жиганин (второй слева) пришёл на НЗХК в этом году

15 ноября к руководству Новосибирским заводом химконцентратов, входящим в структуру топливной компании «ТВЭЛ», приступил Алексей Жиганин.







До этого гендиректором предприятия был Михаил Зарубин, он прекратил полномочия досрочно, но останется работать в структуре «ТВЭЛ».







«Михаил Григорьевич переведён на работу в топливную компанию "ТВЭЛ" в Москву старшим вице-президентом», — рассказали в отделе по связям с общественностью ПАО «НЗХК».







Срок полномочий нового гендиректора — пять лет.





По данным на сайте НЗХК, Алексею Жиганину 50 лет. В 1992 году он окончил Московский энергетический институт. Долго был техническим директором на машиностроительном заводе в городе Электросталь, на Новосибирском заводе химконцентратов начал работать в 2017 году. Кроме того, Алексей Жиганин играл в любительской хоккейной лиге.