На Новосибирском заводе химконцентратов сменился гендиректор

Алексей Жиганин (второй слева) пришёл на НЗХК в этом году
Алексей Жиганин (второй слева) пришёл на НЗХК в этом году

15 ноября к руководству Новосибирским заводом химконцентратов, входящим в структуру топливной компании «ТВЭЛ», приступил Алексей Жиганин.


До этого гендиректором предприятия был Михаил Зарубин, он прекратил полномочия досрочно, но останется работать в структуре «ТВЭЛ».


«Михаил Григорьевич переведён на работу в топливную компанию "ТВЭЛ" в Москву старшим вице-президентом», — рассказали в отделе по связям с общественностью ПАО «НЗХК».


Срок полномочий нового гендиректора — пять лет.


По данным на сайте НЗХК, Алексею Жиганину 50 лет. В 1992 году он окончил Московский энергетический институт. Долго был техническим директором на машиностроительном заводе в городе Электросталь, на Новосибирском заводе химконцентратов начал работать в 2017 году. Кроме того, Алексей Жиганин играл в любительской хоккейной лиге.

Прочтений: 2259
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (16)16
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено