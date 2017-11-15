Она всегда была жирненькая: новосибирцы заподозрили, что белая медведица Герда беременна

Медведица Герда в начале ноября 2017 года

Несколько новосибирцев сообщили в редакцию НГС.НОВОСТИ о своих догадках по поводу беременности белой медведицы Герды в Новосибирском зоопарке.







Но в зоопарке ни подтвердить, ни опровергнуть догадки посетителей не смогли. «Если так говорить, почитать биологию, очень сложно определить беременность у медведей, вообще в принципе у всех медведей. При рождении малыша в 500 граммов, — лаконично ответили в зоопарке. — Она всегда у нас была жирненькой. Пока вообще ничего нельзя сказать по этому поводу».





Напомним, последние роды у Герды были 7 декабря 2015 года — тогда у неё родился медвежонок Ростик. За два года до этого — 11 декабря 2013-го — на свет появился их первенец Шилка.