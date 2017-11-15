Ужасно вредно: Таможенный союз заставил сделать пачки сигарет ещё страшнее

Вместо привычной надписи «Курение убивает» на пачках будут фото поражённых внутренних органов курильщиков
Вместо привычной надписи «Курение убивает» на пачках будут фото поражённых внутренних органов курильщиков

С сегодняшнего дня табачные компании обязаны печатать изображения пораженных органов курильщиков с обеих сторон пачки. Иллюстрации должны занимать больше половины площади упаковки табачных изделий.


Это требования нового технического регламента Таможенного союза, вступившего в силу 15 ноября. Помимо того, что теперь картинки с последствиями курения будут пугать покупателей на обеих сторонах сигаретной пачки, сама пачка должна быть окрашена в «неприятный» грязно-коричневый цвет Pantone 448C. 


На боковой части упаковки должна быть размещена надпись: «Содержит системные яды, канцерогенные и мутагенные вещества» объёмом не менее 17% всей площади боковой стороны, передаёт РИА Новости. Также производителям запретили маркировать пачки сигарет словами «с низким содержанием смол», «лёгкие», «мягкие». Чиновники считают, что они создают у курильщиков обманчивое впечатление о низком вреде сигарет.


Под запрет попали изображения и надписи, символизирующие для покупателей что-то вкусное и полезное: например, ягоды и фрукты. На пачках больше не будут писать количество никотина, смол, монооксида углерода, чтобы россияне не считали, что меньший объём этих веществ может быть менее вредным для здоровья. Внутри пачек не должно быть рекламных вкладышей.

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