Лейтенант Воробей из Новосибирска вступила в борьбу за звание самой красивой надзирательницы

Фото Глафиры Воробей с официальной страницы голосования

На сайте Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) началось голосование за самую красивую сотрудницу — среди девяти победительниц региональных конкурсов есть сибирячка Глафира Воробей.







«Это голосование за приз зрительских симпатий. А улетаем мы в Москву 26 ноября. Сам конкурс пройдёт 1 декабря в конференц-зале дворца Минюста России», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ Глафира Воробей.







По словам девушки, в финальном конкурсе примут участие сотрудницы из восьми территориальных органов службы и одна представительница Академии ФСИН России. В финале «Мисс УИС-2017» девушкам предстоит продемонстрировать свои таланты, строевую выправку, хореографическую подготовку и другое.







Лейтенант Глафира Воробей (на фото в центре) — победительница сибирского этапа «Мисс УИС»



