Лейтенант Воробей из Новосибирска вступила в борьбу за звание самой красивой надзирательницы
На сайте Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) началось голосование за самую красивую сотрудницу — среди девяти победительниц региональных конкурсов есть сибирячка Глафира Воробей.
«Это голосование за приз зрительских симпатий. А улетаем мы в Москву 26 ноября. Сам конкурс пройдёт 1 декабря в конференц-зале дворца Минюста России», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ Глафира Воробей.
По словам девушки, в финальном конкурсе примут участие сотрудницы из восьми территориальных органов службы и одна представительница Академии ФСИН России. В финале «Мисс УИС-2017» девушкам предстоит продемонстрировать свои таланты, строевую выправку, хореографическую подготовку и другое.
Инспектор группы мобилизационной подготовки и гражданской обороны в колонии
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Илья Калинин
Фото fsin.ru (1), автора (2)