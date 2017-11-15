Лейтенант Воробей из Новосибирска вступила в борьбу за звание самой красивой надзирательницы

Фото Глафиры Воробей с официальной страницы голосования
Фото Глафиры Воробей с официальной страницы голосования

На сайте Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) началось голосование за самую красивую сотрудницу — среди девяти победительниц региональных конкурсов есть сибирячка Глафира Воробей. 


«Это голосование за приз зрительских симпатий. А улетаем мы в Москву 26 ноября. Сам конкурс пройдёт 1 декабря в конференц-зале дворца Минюста России», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ Глафира Воробей.


По словам девушки, в финальном конкурсе примут участие сотрудницы из восьми территориальных органов службы и одна представительница Академии ФСИН России. В финале «Мисс УИС-2017» девушкам предстоит продемонстрировать свои таланты, строевую выправку, хореографическую подготовку и другое.


Лейтенант Глафира Воробей (на фото в центре) — победительница сибирского этапа «Мисс УИС»
Лейтенант Глафира Воробей (на фото в центре) — победительница сибирского этапа «Мисс УИС»


Инспектор группы мобилизационной подготовки и гражданской обороны в колонии № 8 23-летняя лейтенант Глафира Воробей признана самой красивой среди сибирских сотрудниц уголовно-исполнительной системы на региональном этапе конкурса «Мисс УИС».

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