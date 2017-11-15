Трёхлетний Лев из Новосибирска попал в шоу «Лучше всех» и научил Максима Галкина ходить по кругу

Трёхлетний Лев удивил зрителей своими знаниями достопримечательностей и флагов разных стран
Трёхлетний Лев удивил зрителей своими знаниями достопримечательностей и флагов разных стран

Трёхлетний новосибирец Лев Моисеев попал на шоу Первого канала «Лучше всех» — ребёнок покорил зрителей познаниями в географии: он легко называл флаги и достопримечательности стран.


Выпуск шоу со Львом вышел 12 ноября — выступление мальчика открывало передачу. По правилам шоу дети-участники демонстрируют в эфире свои таланты. Лев, которому накануне съёмок исполнилось три года, легко назвал десяток мировых достопримечательностей, страны, в которых они находятся, а также флаги этих стран. Над ними они, по сюжету шоу, летали на импровизированном воздушном шаре с ведущим Максимом Галкиным.


«Мы попали туда случайно. У нас Лёва смышлённый малыш, мы решили просто отправить заявку на сайт. Через месяц позвонил куратор, они дали задание дополнительное — выбирали, с какой темой туда зайти. Он очень увлекается марками машин, любит машины, но Первый канал сказал, что это реклама. Он также читает стихи, но стихи не особо интересны. Я перечислила куратору всё, что он умеет и знает, мы из этого выбрали. Был там мальчик с флагами, но ему было 8 лет, а Лёве только три. Организаторы усложнили задание — сейчас там планка завышена и требования к детям серьёзные. С темой определились и в сентябре поехали в Москву на кастинг. В октябре мы поехали на съёмки», — рассказала Юлия Кривцова.



В Москве сибиряки провели пять дней — дорогу и проживание оплатил Первый канал. Юлия и Лев жили в гостинице недалеко от съёмочных павильонов «Останкино». По словам Юлии, самым сложным было то, что Лев — стеснительный.


«Ещё когда на кастинг мы поехали, я очень переживала — на кастинге одно из главных требований то, что ребёнок заходит один. Но он зашёл, он всё им рассказал — там работают люди с очень хорошим подходом к детям. Они вокруг них порхают, всё для них делают. Изначально, когда мы были на репетиции, его подняли наверх — он расплакался, потому что ещё маленький. Но с Максимом Галкиным ему уже было нормально — ведущий разговорил его. Плюс сыграла детская непосредственность — он же не понимал, кто с ним рядом: ну дядя и дядя. Большой плюс, что он не закрылся и не зажался, а вёл себя как вёл себя», — описала мама Лёвы.


Едва появившись в кадре, юный сибиряк сразу потребовал от Галкина медаль, а затем поинтересовался, где достопримечательности, которые ему нужно угадать. А вот отвечать на вопрос, откуда он приехал, Лев не стал — его внимание переключилось на круг, начерченный на полу сцены.


— Видишь полосочка? — показал Лёва на изображённый круг.

— Слушай, я никогда не замечал, — удивился в ответ Галкин.

— По ней надо ходить, — заявил мальчик, встал с дивана и прошёл целый круг.

— А ты не мог бы и мне дорогу показать по полосочке? Я потому что ни разу так не делал, — попросил Галкин у вернувшегося ребёнка.


Мама Льва рассказала, что с мальчиком перед выходом работали психологи. Они подготовили его к тому, что на него будет смотреть много людей. На репетициях мальчику рассказывали, куда выходить, и помогали ему привыкнуть к свету. Съёмки шли полтора часа.


«Все съёмки шли с одного дубля — после делают нарезки. Повторно его ничего не просили делать», — отметила Юлия Кривцова.


Лев и Юлия провели в Москве 5 дней во время съёмок
Лев и Юлия провели в Москве 5 дней во время съёмок


С Максимом Галкиным Юлии пообщаться лично не удалось, но со стороны он произвёл хорошее впечатление. «Он очень простой, со всеми зрителями поболтает, всех рассмешит — в перерывах», — заметила Кривцова.


#ЛучшеВсех ‼️Прямо сейчас на Первом 🙂#дети #максимгалкин #листайте #админ

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru)


О своём сыне Юлия рассказала, что он очень усидчивый и любит узнавать новое. «Он просыпается и бежит к книжкам, ему всё это интересно. Всё развитие происходит в игре. Мы играем — ему нравится, мы покупали карточки развивающие. Когда он был маленький, карточки были с деревьями, животными, а потом флаги стран — он их в три секунды выучил. Память у него шикарная. Он у нас хорошо заговорил в два года, в это время он уже хорошо знал марки машин. В передаче вырезали момент, когда я говорю, что он читает только по слогам. Мы ходим на гимнастику, на английский, сейчас уже пошли в детский сад, пойдём еще на плаванье, планируем, что он станет хоккеистом — планов много на парня», — призналась Юлия.


После участия в проекте Лёва получил медаль с названием шоу. «Сейчас на сайте Первого канала открыто голосование за детей — тот ребёнок, которого выберут зрители, поздравит всех с Новым годом», — добавила Юлия Кривцова. Голосование закончится в воскресенье в 11:00 по московскому времени.


Медаль, которую получил Лёва
Медаль, которую получил Лёва


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