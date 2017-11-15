Госдума займется переносом паспортных данных россиян на SIM-карты

SIM-карты могут стать заменой российскому паспорту

Депутаты Госдумы вернулись к давней идее российских властей сделать идентификаторы личности более компактными. Следующей весной федеральный парламент намерен разработать законопроект, который позволит использовать вместо паспорта симки для мобильных.





«Сейчас контроль за продаваемыми SIM-картами довольно слаб, а в случае его ужесточения SIM-карты смогут стать полноценным идентификатором личности. В этом случае не придется постоянно носить с собой основной документ, идентифицирующий личность. По SIM-картам впоследствии можно будет оформить кредит», — рассказал «Известиям» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.







Один человек сможет приобрести на своё имя неограниченное количество симок, и каждая будет полноценной заменой паспорту. Но передавать приобретённые SIM-карты третьим лицам будет нельзя. На ребёнка любого возраста родители смогут оформить симку — по аналогии с загранпаспортом. Как будет выстроен процесс идентификации личности по симке, не уточняется.







Шесть лет назад российские власти заявляли о намерении «зашить» электронный паспорт гражданина в предтечу карты «Мир» — универсальную электронную карту (УЭК). С 2013 по 2017 год УЭК, объединившая в себе идентификационную карту, электронный кошелёк и электронную подпись, позволяла дистанционно получать государственные услуги, а также заменяла медицинский полис и страховое пенсионное свидетельство.







Сегодня с помощью смартфона уже можно взаимодействовать с органами государственной власти. Электронное приложение «Госуслуг» позволяет оплатить штрафы, выписанные ГИБДД, заплатить налоги или закрыть судебную задолженность. В нём же можно узнать состояние счета в ПФР и поставить ребёнка в очередь в детский сад. Приложения Apple Pay и Android Pay позволяют использовать смартфон вместо банковской карты, оплачивая с его помощью покупки в магазинах.

