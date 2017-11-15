Госдума займется переносом паспортных данных россиян на SIM-карты

SIM-карты могут стать заменой российскому паспорту 
SIM-карты могут стать заменой российскому паспорту 

Депутаты Госдумы вернулись к давней идее российских властей сделать идентификаторы личности более компактными. Следующей весной федеральный парламент намерен разработать законопроект, который позволит использовать вместо паспорта симки для мобильных.


«Сейчас контроль за продаваемыми SIM-картами довольно слаб, а в случае его ужесточения SIM-карты смогут стать полноценным идентификатором личности. В этом случае не придется постоянно носить с собой основной документ, идентифицирующий личность. По SIM-картам впоследствии можно будет оформить кредит», — рассказал «Известиям» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.


Один человек сможет приобрести на своё имя неограниченное количество симок, и каждая будет полноценной заменой паспорту. Но передавать приобретённые SIM-карты третьим лицам будет нельзя. На ребёнка любого возраста родители смогут оформить симку — по аналогии с загранпаспортом. Как будет выстроен процесс идентификации личности по симке, не уточняется.


Шесть лет назад российские власти заявляли о намерении «зашить» электронный паспорт гражданина в предтечу карты «Мир» — универсальную электронную карту (УЭК). С 2013 по 2017 год УЭК, объединившая в себе идентификационную карту, электронный кошелёк и электронную подпись, позволяла дистанционно получать государственные услуги, а также заменяла медицинский полис и страховое пенсионное свидетельство.


Сегодня с помощью смартфона уже можно взаимодействовать с органами государственной власти. Электронное приложение «Госуслуг» позволяет оплатить штрафы, выписанные ГИБДД, заплатить налоги или закрыть судебную задолженность. В нём же можно узнать состояние счета в ПФР и поставить ребёнка в очередь в детский сад. Приложения Apple Pay и Android Pay позволяют использовать смартфон вместо банковской карты, оплачивая с его помощью покупки в магазинах.

Прочтений: 6345
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (85)85
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено