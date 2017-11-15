Пелядь пошла: в Новосибирской области собрали 600 тонн вкусной рыбы

В этом году рыболовам попалась перезимовавшая пелядь
В этом году рыболовам попалась перезимовавшая пелядь

В Новосибирской области вырос улов пеляди, в том числе — выпущенной в водоёмы в прошлом году. 


«Если в предыдущие годы было сезонное выращивание пеляди, то есть, как аграрии: посадили, осенью собрали, то в этом году мы имеем теперь уже возобновление той технологии, которая была в советском периоде, то есть это многолетнее выращивание пеляди. В этом году на озере Сартлан ловится пелядь, которая была выпущена в прошлом году. Она отличается большими размерами и другими приятными полезными характеристиками», — рассказал 15 ноября руководитель департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области Юрий Марченко. 


По его словам, с каждым годом объем добычи пеляди растет. Например, в 2014 году он был на уровне 530 тонн, в 2016 — уже 610. Кроме пеляди, по информации ведомства, в Новосибирской области выращивают сазанов, карпов, толстолобиков, щук, карасей, белых амуров, а также форель. 


В целом, по предварительным итогам на ноябрь 2017 году, вылов рыбы в Новосибирской области прогнозируется на уровне свыше 7 тысяч тонн, уточнил Марченко. 


Кстати, летом пелядь попала в топ-10 продуктовых предпочтений новосибирцев по запросам Яндекса. 

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