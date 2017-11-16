Потратил три года и полмиллиона: фотограф снял видео к новому сезону в Шерегеше

В ролике показаны основные достопримечательности Шерегеша, например трасса для фрирайда Викторьевка

Житель Кузбасса снял динамичный и зрелищный ролик о Шерегеше — на съёмки ушло три года и почти полмиллиона рублей.







«Я ставил задачу показать Шерегеш зарубежному, европейскому зрителю, достучаться до него, чтобы он увидел эти места, вдохновился и приехал. Конечно, учли, что мы отстаём [от западных горнолыжных курортов] по инфраструктуре, поэтому сделали акцент на том, ради чего люди едут в Шерегеш, — за снегом, за драйвом», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ руководитель информационного проекта «GoShoria» Владислав Шитенок.







По словам Шитенка, задумка снять клип о Шерегеше возникла у него несколько лет назад, когда он побывал с рабочей поездкой в Альпах и «получил представление о настоящем горнолыжном курорте».







«В Альпах сидели около камина, вокруг были взрослые люди — от 40 до 60 лет, и, когда я им показал открытки из Шерегеша, у них было неподдельное восхищение природой», — поделился воспоминаниями Шитенок. Он предположил, что, возможно, снятый ролик поможет привлечь иностранцев в Сибирь.











На воплощение задумки в жизнь ушло три с половиной года. Съёмки велись с перерывами, преимущественно на личные деньги. Владислав признался, что потратил на создание ролика около 270 тысяч рублей. Ещё часть добавил соавтор проекта Сергей Крючкин и местный телеканал «Горная страна» — в итоге на создание клипа о Шерегеше ушло около 470 тысяч рублей.







«Ни грамма не жалеем о потраченном. Всё было не зря. Люди, которые уже посмотрели ролик, говорят, что это "как глоток свежего воздуха"», — заявил Владислав Шитенок.







На кадрах мелькают гора Мустаг, Викторьевка, гряда скал-останцев Верблюды рядом с Поклонным крестом. Звуковую дорожку к клипу сделали музыканты из Новокузнецка — они записали в студии горловое пение и игру на барабанах и варгане. Саундтрек подобран не случайным образом — так автор проекта попытался отразить дух Горной Шории.







В съёмках ролика приняли участие не только профессиональные фрирайдеры (горнолыжники Иван Малахов, Владимир Бондаренко, Андрей Шкарпет, сноубордисты Виталий Кочин и Анна Орлова), но и снегоходчики (Владимир Смола, Дмитрий Белов), а также кузбасская альпинистка Ольга Падучева.







«Мы показали, что зимой в хорошую погоду в Шерегеше можно не только кататься и любоваться природой, но еще и заниматься альпинизмом», — добавил Владислав Шитенок.







Официальное открытие сезона в Шерегеше состоится в эту пятницу, 17 ноября. Ролик Владислава Шитенка будет транслироваться на двух экранах — в секторах А и Е.





Первый снег в Шерегеше в этом году выпал в ночь на 8 сентября. Ранее руководитель туристско-информационного центра «Шерегеш» Вячеслав Анисимов рассказывал, что к новому сезону на популярном у новосибирцев курорте строят четыре новых подъёмника.