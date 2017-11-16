Потратил три года и полмиллиона: фотограф снял видео к новому сезону в Шерегеше

В ролике показаны основные достопримечательности Шерегеша, например трасса для фрирайда Викторьевка
В ролике показаны основные достопримечательности Шерегеша, например трасса для фрирайда Викторьевка

Житель Кузбасса снял динамичный и зрелищный ролик о Шерегеше — на съёмки ушло три года и почти полмиллиона рублей. 


«Я ставил задачу показать Шерегеш зарубежному, европейскому зрителю, достучаться до него, чтобы он увидел эти места, вдохновился и приехал. Конечно, учли, что мы отстаём [от западных горнолыжных курортов] по инфраструктуре, поэтому сделали акцент на том, ради чего люди едут в Шерегеш, — за снегом, за драйвом», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ руководитель информационного проекта «GoShoria» Владислав Шитенок.


По словам Шитенка, задумка снять клип о Шерегеше возникла у него несколько лет назад, когда он побывал с рабочей поездкой в Альпах и «получил представление о настоящем  горнолыжном курорте».


«В Альпах сидели около камина, вокруг были взрослые люди — от 40 до 60 лет, и, когда я им показал открытки из Шерегеша, у них было неподдельное восхищение природой», — поделился воспоминаниями Шитенок. Он предположил, что, возможно, снятый ролик поможет привлечь иностранцев в Сибирь.  



На воплощение задумки в жизнь ушло три с половиной года. Съёмки велись с перерывами, преимущественно на личные деньги. Владислав признался, что потратил на создание ролика около 270 тысяч рублей. Ещё часть добавил соавтор проекта Сергей Крючкин и местный телеканал «Горная страна» — в итоге на создание клипа о Шерегеше ушло около 470 тысяч рублей. 


«Ни грамма не жалеем о потраченном. Всё было не зря. Люди, которые уже посмотрели ролик, говорят, что это "как глоток свежего воздуха"», — заявил Владислав Шитенок.


На кадрах мелькают гора Мустаг, Викторьевка, гряда скал-останцев Верблюды рядом с Поклонным крестом. Звуковую дорожку к клипу сделали музыканты из Новокузнецка — они записали в студии горловое пение и игру на барабанах и варгане. Саундтрек подобран не случайным образом — так автор проекта попытался отразить дух Горной Шории.


В съёмках ролика приняли участие не только профессиональные фрирайдеры (горнолыжники Иван Малахов, Владимир Бондаренко, Андрей Шкарпет, сноубордисты Виталий Кочин и Анна Орлова), но и снегоходчики (Владимир Смола, Дмитрий Белов), а также кузбасская альпинистка Ольга Падучева.


«Мы показали, что зимой в хорошую погоду в Шерегеше можно не только кататься и любоваться природой, но еще и заниматься альпинизмом», — добавил Владислав Шитенок.


Официальное открытие сезона в Шерегеше состоится в эту пятницу, 17 ноября. Ролик Владислава Шитенка будет транслироваться на двух экранах — в секторах А и Е. 


Первый снег в Шерегеше в этом году выпал в ночь на 8 сентября. Ранее руководитель туристско-информационного центра «Шерегеш» Вячеслав Анисимов рассказывал, что к новому сезону на популярном у новосибирцев курорте строят четыре новых подъёмника.

Прочтений: 6215
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (45)45
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено