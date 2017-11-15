В Хабаровском крае разбился пассажирский самолёт. Погибли шесть человек

Из находившихся на борту L-410 выжил только один ребёнок — он в тяжёлом состоянии
Из находившихся на борту L-410 выжил только один ребёнок — он в тяжёлом состоянии

Пассажирский самолёт L-410 в среду потерпел крушение в районе Нелькана (Хабаровский край) при заходе на посадку. По данным ТАСС, в самолёте было семь человек, в том числе ребёнок.


«На борту находились два пилота и пять пассажиров. Выжил ребёнок. Его госпитализируют в тяжёлом состоянии», — рассказали в ГУ МЧС по Хабаровскому краю.


Во время посадки самолёт не вышел на связь и пропал с радаров. «Позже он был обнаружен», — добавили в экстренных службах.


L-410 — многоцелевой двухмоторный самолёт для местных воздушных линий, производится на чешском заводе Let. Способен перевезти до 19 пассажиров или 1,8 тонн груза на расстояние до 1800 км. В мире эксплуатируется более 400 самолётов L-410.

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