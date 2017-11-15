Новосибирцы стали чаще грабить квартиры и вымогать деньги

Новосибирская полиция стала чаще регистрировать квартирные кражи
Новосибирская полиция стала чаще регистрировать квартирные кражи

В Новосибирской области участились случаи вымогательства и краж из квартир.


По данным Новосибирскстата, за период с января по октябрь этого года областная полиция зарегистрировала 95 случаев вымогательств и более 17 тысяч квартирных краж — это больше, чем в тот же период 2016 года, на 17% и 7,5% соответственно.


В целом за последние 10 месяцев полицейские зарегистрировали меньше преступлений, чем в прошлом году — всего 37,3 тысячи, что на 5% меньше, чем за январь-октябрь прошлого года. В области почти вдвое стало меньше изнасилований и покушений на изнасилование (65 случаев), разбоев (184 случая) и умышленных убийств (167 случаев).


Источник в полиции объяснил корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что


чаще всего в Новосибирске вымогают деньги, реже — телефоны и золотые украшения.


«Обычно, если злоумышленник и потерпевший незнакомы, то работают по такому сценарию: им надо человека поставить в такую ситуацию, чтобы он чувствовал себя виноватым. Бросают, например, купюры на пол, ты поднимаешь, а они говорят, что это их деньги и их было больше. Когда по квартирам ходят [под видом работников газовых служб или пенсионного фонда], — это не вымогательство, а мошенничество, то есть путём обмана. Совет — не вестись на провокацию, знать свои права и поменьше говорить с незнакомыми людьми в общественных местах, которые обращаются к вам при необычных обстоятельствах», — рассказал он.


По статье 163 УК РФ подозреваемым за простое вымогательство грозит до четырёх лет тюрьмы со штрафом, а за вымогательство в особо крупном размере или совершённое группой лиц — до 15 лет тюрьмы. За кражу «с незаконным проникновением в жилище» по статье 158 УК РФ ответственность может достигать шести лет тюрьмы и штрафа.


Об одном из последних случаев, связанных с вымогательством денег у новосибирцев, стало известно в начале ноября, когда полиция задержала трёх криминальных авторитетов. Они избили мужчину, требуя у него 80 тысяч рублей.

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